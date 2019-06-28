Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

"Сынок, слазь, пожалуйста". Житель Темиртау залез на дерево, убегая от полиции

Подозреваемый в грабеже около часа просидел на дереве.

Фото : Pixabay28 июня 2019, 05:59

Житель Темиртау "прославился" необычным путем. Убегая от полиции он залез на дерево и отказывался спускаться. Об этом пишет "Новый Вестник", передает Zakon.kz.

На прошлой неделе в дежурную часть Восточного отдела полиции Темиртау поступило заявление от жителя города о том, что ночью неизвестные проникли в квартиру через пластиковые окна. С применением насилия они завладели 1,5 млн тенге. Предполагаемый преступник пытался скрыться на ветвях высокого дерева растущего во дворе доме, где произошло ограбление.

Со слов очевидцев, молодой человек залез на дерево с крыши рядом стоящего дома - так он пытался скрыться от полицейских. Эту информацию позже подтвердили в правоохранительных органах. Мужчина, ранее судимый 27-летний житель Темиртау, дал признательные показания в совершении грабежа

К месту прибыли около двадцати солдат и полицейских, патрульные и пожарные машины. На уговоры молодого человека слезть с высокого дерева ушло более получаса. Неизвестно чем бы закончилось дело, если бы на место не прибыла мать подозреваемого. Именно ей удалось убедить сына спуститься на землю.

- Серёжа, сынок, слазь, пожалуйста, - обращалась женщина к сыну.

По факту ведется расследование по ст.191 ч.3 УК РК. За совершение этого преступления виновному может грозить лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты