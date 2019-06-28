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Руслан Жанпеисов показал, что происходит в Арыси

В городе на самом деле прошла "бомбежка" - активист.

Фото : кадр из видео28 июня 2019, 06:36

Гражданский активист Руслан Жанпеисов направился в Арысь и снял репортаж в безлюдном городе, сообщает Zakon.kz.

- В городе на самом деле прошла "бомбежка". Из того, что мы увидели и зафиксировали, есть только один положительный аспект - это наличие курсирующих карет скорой помощи, много полицейских, которые каждый раз реагировали на наше появление и нахождение в городе, а так же огнеборцы, пожарные бойцы, которые тихо и молча выполняли свою работу! - подписал видео Жанпеисов. - Очень тяжело описывать состояние, в котором мы пребывали, находясь в Арыси, но осадок от халатности, которая привела к этой трагедии, остался неизгладимый.

Активист также выразил надежду на то, что находящиеся в городе стражи порядка уберегут жилье и имущество жителей от мародерства.

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