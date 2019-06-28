Возвращение арысцев домой ведётся автобусными колоннами

Арысцы отправятся домой со всех 66 эвакуационных пунктов.

Жители Арыси возвращаются домой. Обратное переселение жителей в Арысь ведётся автобусными колоннами. Их будут запускать на территорию города в 08:00, передаёт Казинформ.

Как доложил аким области Туркестанской области Умирзак Шукеев, арысцы отправятся домой со всех 66 эвакуационных пунктов, которые находятся в Шымкенте и других районах области.

Всем жителям у входа на территорию города Арысь будет раздаваться памятка с мерами безопасности. Глава региона рассказал, что необходимо делать жителям города по возвращению домой.

Как заверил аким области, на сегодня в Арыси ситуация находится под контролем, закончены работы по очистке улиц от снарядов и дезинфекции территории, все очаги пожара ликвидированы, поводов для беспокойства нет.

Кроме того, Шукеев подчеркнул, что совместными усилиями акиматов планирует закончить восстановительные работы в течение месяца. Жителям города со стороны казахстанцев оказываются большая поддержка. На сегодня на счет корпоративного социального фонда "Туркестан" поступил более 721 миллиона тенге. Работает штаб сбора и распределения гуманитарной помощи.

В ходе масштабной благотворительной акции здесь собрано 150 тонн продовольствия. Продукты питания и одежду везли из Караганды, Жамбылской, Кызылординской, Алматинской областей, Актобе, Восточного Казахстана.

Ранее аким области Умирзак Шукеев рассказал, что Арысь будут ремонтировать по 17 секторам. За каждый из них будут ответственны акимы городов и районов области.

24 июня произошел взрыв на складе боеприпасов в воинской части, дислоцирующейся в городе Арыси Туркестанской области.

В результате взрывов погибли три человека - житель Арыси и два военнослужащих.

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