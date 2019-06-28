Повар-виртуоз показал, как за пару движений очистить чеснок
Зрители оценили лайфхак.
Фото : Glen & Friends Cooking28 июня 2019, 07:51
Шеф-повар Глен Пауэлл показал, как легко и быстро очистить чеснок, передает РИА Новости.
- Я очень долго отрабатывал эту технику. И могу сказать, что если вы все сделаете правильно, то идеально исполните этот кухонный трюк. Но запомните, если вы неуклюжий человек или плохо разбираетесь в ножах, то этот лайфхак не для вас, - предупредил повар.
На видео Глен Пауэлл использовал короткий кухонный нож – очень острый. Повар сделал несколько надрезов у основания чесночной головки, после чего вставил нож в луковицу и вытащил идеально очищенные зубчики.
Зрители оценили лайфхак: "Крутой трюк! Обязательно попробую. Спасибо, что рассказал о нем" . Некоторые в шутку сказали, что повар готовится к "войне с вампирами", а кто-то просто испугался, что не справится с таким методом очистки чеснока.
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