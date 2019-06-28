Автоколонну с арысцами сняли на видео

Автобусы стали отбывать с утра из Шымкента.

Советник акима Туркестанской области Сакен Калкаманов опубликовал в Facebook видео автоколонны с жителями Арыси, сообщает Zakon.kz.

На кадрах видно, как дюжина автобусов с людьми едет по трассе в сторону Арыси.

Дату выезда эвакуированных жителей назвал ранее аким Туркестанской области Умирзак Шукеев. 28 июня в 06:00 утра от шымкентской мечети Акмешит стали отбывать автобусы. Ранее аким области также заявил, что ситуация в Арыси находится под контролем.

Всем жителям у входа на территорию города Арысь будет раздаваться памятка с мерами безопасности. Глава региона рассказал, что необходимо делать жителям города по возвращению домой.

Восстановительные работы планируют завершить в течение месяца.

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