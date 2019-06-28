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Все спокойно. Арысцы заселились в дома

Помощь будет оказана в полном объеме.

Фото : Facebook28 июня 2019, 09:20

28 июня с шести утра от шымкентской мечети Акмешит отправляются автобусы с жителями Арыси. Люди уже заселились в дома, передает Zakon.kz.

- Люди заселились в дома, спокойные без истерики, помощь будет оказана в полном объеме. Это прилегающий к военной части (где были взрывы) микрорайон, - отметил в Facebook Советник акима Туркестанской области Сакен Калкаманов.

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