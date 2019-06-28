Казахстанцы стали больше развлекаться, но меньше заниматься спортом

За год услуги в области спорта сократились на 3%, зато услуги организаций досуга выросли на 10%.

Объем услуг в области спорта и организации досуга за I квартал 2019 года вырос на 2,7% за год и составил почти 50 млрд тг. Для сравнения: в аналогичном периоде годом ранее годовой рост в сегменте составил 14,3%, а объем услуг достиг 48,6 млрд тг. Об этом говориться в исследовании аналитиков Energyprom, сообщает Zakon.kz.

В стране готовы развивать спортивную инфраструктуру. Так, в городе Абай Карагандинской области досрочно сдали новый физкультурно-оздоровительный комплекс. Здесь созданы все условия для подготовки будущих чемпионов: тренажерный зал, специальные помещения для борьбы, волейбола, баскетбола и мини-футбола.

В новом комплексе могут одновременно тренироваться до 600 спортсменов, а наблюдать за ними — до 320 зрителей. Комплекс сдали на полгода раньше запланированного срока. На его строительство потратили 272 миллиона тенге. Штат уже укомплектован. В ближайшее время к новому зданию запустят автобусный маршрут.

Заметим, непосредственно на услуги в области спорта (деятельность спортивных объектов, клубов, включая фитнес-клубы, и прочее) пришлось 26,5 млрд тг, против 27,2 млрд тг годом ранее.

При этом услуги по организации досуга (дискотеки, родео, тиры, кукольные театры, парки, в том числе тематические, и прочее) составили уже 23,5 млрд тг, против 21,4 млрд тг годом ранее.

В целом среди услуг в секторе наибольший рост наблюдался в деятельности родео и тиров: 187,9 млн тг (годовой рост в 2,2 раза). Наибольшее сокращение объемов услуг наблюдалось в сфере деятельности парков культуры и отдыха — сразу минус 29,1% за год, до 2,9 млрд тг.

При сборе новостей использованы данные портала 24.kz.

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