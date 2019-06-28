Двое суток без сна: самоотверженный труд медиков при помощи пострадавшим в Арыси

За эти дни медработники Шымкентской железнодорожной больницы оказали первую помощь более 1000 жителям города Арысь.

Без полноценного отдыха и сна вот уже больше двое суток дежурят медицинские работники Туркестанской области и города Шымкент, сообщает Zakon.kz.

Помощь нужна всем, а их десятки тысяч человек. По городу развернуты более 60 эвакуационных пунктов. В каждом из них присутствуют медицинские работники.

- Труд врачей неоценим, мои дети и я находимся под наблюдением врачей. Я на 39 неделе беременности, во время эвакуации не взяла с собой обменную карту и документы. Все случилось так быстро, что главное нужно было спасти свою жизнь и жизнь детей. По приезду в город Шымкент мы пошли в Центральную мечеть, где людей было много, температура +40 градусов, жара. Мы были голодные и уставшие. Благо к нам подошли медики, оказали первую помощь и забрали в больницу. Администрация Шымкентской железнодорожной больницы нас обеспечила едой, необходимой одеждой, я сдала все необходимые анализы, прошла полное обследование и УЗИ. Слава богу, у нас все хорошо. Таких, как я, беременных женщин с детьми поступили трое, всем нам оказали медицинскую помощь. У одной женщины нашлись родственники, и ее забрали, - говорит Айгерим Алмаханова, жительница города Арысь.

Всего за эти дни медицинские работники Шымкентской железнодорожной больницы оказали первую помощь более 1000 жителям города Арысь, из них почти половине понадобилась консультация узких специалистов. Госпитализировали в больницу 50 человек, из них 17 детей в возрасте до 14 лет. Самому младшему пять месяцев. Погодные условия, перенесенный сильный стресс повлиял на здоровье Арысьчан. Некоторые добирались пешком или на попутном транспорте.

- В тот же день, после распространения информации о взрыве мы начали дежурить Железнодорожном вокзале, помощи нуждались приезжие жители города Арысь, а также пассажиры задержанных поездов. Мы по собственной инициативе решили помочь, посоветовавшись городскими властями, развернули медицинские пункты там, где массовое скопление народа. Высококвалифицированные врачи, средние медицинские работники, психологи и социальные работники, несмотря на время, семейные обстоятельства вышли на развернутые медицинские пункты, для оказания помощи пострадавшим от взрыва на складах боеприпасов, который произошел в городе Арысь. В первый же день, таких пунктов у нас было трое. В Центральной мечети, на Железнодорожном вокзале и в СШ № 56. Подскочило давление, высокая температура, головная боль, потеря слуха в результате сильной взрывной волны, это жалобы которые озвучивали потерпевшие во время обследования. Люди нуждались в психологической помощи. Первым делом мы обеспечили медицинские пункты медикаментами, питьевой водой и предметами личной гигиены первой необходимости. Врачи из дома приносят одежду, одеяло и все что нужно в чрезвычайных ситуациях. Мы все собираем и везем в эвакуационные пункты. Никто не жалуется на усталость, что приходятся работать сверх нормы, без отдыха. Все медикаменты, расходные материалы и другие затраты мы обеспечиваем за свой счет. Так как мы все понимаем, что это наш профессиональный и гражданский долг, - говорит директор Шымкентской железнодорожной больницы Жадыра Агишанова.

Периодический отвлекаясь на важные телефонные звонки, где сотрудники сообщают о необходимости поставки лекарств, продуктов питания и другие, Жадыра Мухамбетовна не забывает отметить труд всех своих коллег, которые сейчас задействованы по оказанию медицинской помощи пострадавшим от взрыва жителям по всей Туркестанской области и города Шымкент.

- Я считаю, что самоотверженный труд каждого из нас очень важен. Хочется отметить и вклад санитарных работников, которые обеспечивают чистоту и порядок в этой сложной ситуации, так как для нас очень важно, чтобы мы не допустили распространение инфекционных заболевании, - отметила Жадыра Мухамбетовна.

На данный момент врачебная бригада Больницы организовала медицинский пункт для оказания медицинской помощи пострадавшим в СШ No79. За помощью обратились около 100 человек. Медицинский пункт полностью оснащен всеми необходимыми медикаментами и дезинфицирующими средствами.

Айгерим Кожа

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