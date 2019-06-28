Дожди и грозы ожидаются в пятницу по Казахстану

На севере местами возможен туман.

РГП "Казгидромет" опубликовал прогноз погоды на 28 июня, передает Zakon.kz.

- С прохождением атмосферных фронтов на большей части республики сохранится неустойчивая погода с дождями и грозами, усилением ветра, градом, шквалом, на севере местами – туман, - говорится в сообщении метеорологов.

В Акмолинской области ожидается усиление ветра до 15-20 м/с, возможен град, ночью и утром – туман. Ночью +16, днём от +19 до +21.

В Актюбинской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Ночью +15, днём от +26 до +28.

В Алматинской области ожидается сильная жара. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Ночью +20, днём от +33 до +35.

В Атырауской области ожидается сильная жара. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Ожидается усиление ветра до 15-20 м/с. Ночью +27, днём от +32 до +34.

В Восточно-Казахстанской области ожидается шквал, усиление ветра до 15-20 м/с. Ночью +19, днём от +30 до +32.

В Жамбылской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Ожидается усиление ветра до 15-20 м/с, гроза. Ночью +20, днём от +33 до +35.

В Западно-Казахстанской области ожидается сильная жара, усиление ветра до 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Возможен град. Ночью +18, днём от +31 до +33.

В Карагандинской области ожидается шквал, усиление ветра до 15-20 м/с. Ночью +15, днём от +25 до +27.

В Костанайской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Ожидается туман, усиление ветра до 15-20 м/с, днём возможен град. Ночью +15, днём от +20 до +22.

В Кызылординской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Местами – шквал, усиление ветра до 15-20 м/с, гроза. Ночью +25, днём от +34 до +36.

В Мангистауской области ожидается сильная жара. Ночью +20, днём от +35 до +37.

В Павлодарской области ожидается шквал, усиление ветра до 15-20, порывы до 23-28 м/с, возможен град. Ночью +16, днём от +20 до +22.

В Северо-Казахстанской области ожидается туман, усиление ветра до 15-20 м/с, возможен град. Ночью +16, днём от +18 до +20.

В Туркестанской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Ожидается шквал, пыльная буря, усиление ветра до 15-20, порывы до 23 м/с. Ночью +20, днём от +34 до +36.

Прогноз погоды в Алматы: днем 31°, преимущественно ясно.

Прогноз погоды в Нур-Султане: днем 16°, преимущественно облачно.

Прогноз погоды на 28 июня.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!