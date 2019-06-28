Zhas Project - полезный и нужный проект для современного общества

У большинства проектов есть все шансы, чтобы стать успешными.

В совместном проекте Министерства образования и науки РК и Всемирного банка Zhas Project, реализующемся с 2017 года, поддерживаются идеи и инициативы молодежи страны. Лучшие проекты выбираются экспертами оценочной комиссии, в состав которой уже третий год подряд входит руководитель отдела по связям c общественностью Посольства Великобритании в Казахстане Виктория Давлеткильдеева.

Виктория рассказала об экспертной работе в проекте, его важности и актуальности в Казахстане.

- Виктория, как оцениваются проекты?

- Основные критерии: социальная значимость, устойчивость, эффективный бюджет, четкий план исполнения. Проект должен решать актуальные проблемы региона. Например, в одном из сел Костанайской области был проект по очистке родниковой воды. Молодые люди очищали родники, так как другой воды в селе не было.

- Какие интересные проекты бенефициаров Вам встречались?

- За годы реализации Zhas Project было много волонтерских проектов, много заявок на открытие швейных мастерских, салонов красоты, с обучением мастеров. Часто встречаются проекты по разведению домашней птицы, кроликов и других животных, производству кисломолочной продукции.

- Сложно ли давался Вам отбор?

- Бывает сложно, когда идея хорошая, но сам механизм реализации проекта не прописан или не продуман. Бывает так, что какому-то критерию не уделено должное внимание: например, в смете указаны неприемлемые расходы. Я всегда стараюсь оставить комментарии, потому что мне важно, чтобы люди получили обратную связь и могли доработать проект.

- Как Вы оцениваете шансы бенефициаров реализовывать свой бизнес после окончания проекта?

- Я считаю, что у большинства проектов есть все шансы, чтобы стать успешными. Возможно, это произойдет не завтра, но во время работы над проектом уже многому можно научиться, так как практически на всех этапах реализации проекта у участников есть менторы, которые направляют и поддерживают их.

- Ваше мнение о Zhas Project.

- Я считаю, что Zhas Project - очень полезный, нужный и своевременный проект. Заявок с каждым годом становится больше, и у молодых людей сельской местности или из социально уязвимых групп появляется шанс реализовать свои идеи, поверить в свои силы, открыть свое дело.

- Ваши пожелания участникам проекта Zhas Project.

- Участникам я желаю верить в себя и свои силы. Не бросать начатое. Пусть в Казахстане будет больше полезных проектов, сделанных людьми и для людей.

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