В "Астана Опера" пройдет грандиозная программа Гала-оперы

Для того, чтобы концерт получился как можно более зрелищным, постановщиками были использованы различные средства и "инструменты".

Грандиозная программа Гала-оперы пройдет в Большом зале "Астана Опера" 2 июля. Шедевры национальной и мировой оперной классики будут предложены жителям и гостям столицы в исполнении солистов, симфонического оркестра и хора театра, передает пресс-служба театра.

- Для того, чтобы концерт получился как можно более зрелищным, постановщиками были использованы различные средства и "инструменты". Это и музыкальное наполнение, содержание номеров, и их исполнение, режиссерские находки, сценографическое решение, использование технических возможностей сцены и видеопроекций. Программа была продумана до мельчайших деталей, ведь артистам необходимо доставить радость слушателям и одновременно показать все возможности творческого коллектива театра. На сцене Большого зала "Астана Опера" будут представлены виртуозные сольные арии, дающие шанс солистам продемонстрировать свое мастерство и артистический талант, симфонические номера, передающие богатство красок оркестрового исполнения, массовые хоровые сцены, которые неизменно вызывают восторг и воодушевление публики. Мы приглашаем всех жителей столицы провести этот летний вечер вместе с нами, - отметил режиссер концерта Еренбак Тойкенов.

В этот вечер прозвучат популярные арии и дуэты, симфонические произведения и песни выдающихся казахстанских композиторов и западноевропейских классиков. Слушателям предложат шедевры национального музыкального искусства, такие как "Жерім менің" Н.А. Назарбаева, казахская народная песня "Бүлдірген", ария Абая и сцена финала из оперы "Абай" А. Жубанова, Л. Хамиди, каватина Серке из оперы "Айсулу" С. Мухамеджанова и т.д. Будут представлены сцены из опер Дж. Россини, Дж. Верди, Дж. Пуччини, Ж. Бизе, Ш. Гуно, Ж. Оффенбаха, П. Чайковского, Р. Щедрина, И. Кальмана и др.

В концерте примут участие звезды казахстанской классической сцены: лауреаты Государственной премии РК – Заслуженная артистка Казахстана Майра Мухамедкызы и Заслуженный деятель Казахстана Сундет Байгожин, Заслуженная артистка Казахстана Жаннат Бактай, Заслуженные деятели Казахстана Салтанат Ахметова, Айгуль Ниязова, Дина Хамзина, Медет Чотабаев, Жан Тапин, Меир Байнеш, Талгат Мусабаев, Жанат Шыбыкбаев, Народный артист Армении Барсег Туманян, лауреаты международных конкурсов Айзада Капонова, Назым Сагинтай, Салтанат Муратбекова, Татьяна Вицинская, Болат Есимханов и др.

Симфонический оркестр и хор "Астана Опера" выступят под управлением дирижера Руслана Баймурзина, главный хормейстер – Заслуженный деятель Казахстана Ержан Даутов.

Начало в 19.00.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!