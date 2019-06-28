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Самолет Эйр Астаны совершил вынужденную посадку в Москве

Посадка прошла в штатном режиме.

Фото : Хабар 2428 июня 2019, 10:35

Самолет, выполнявший 27 июня рейс КС 942 авиакомпании "Эйр Астана" по направлению "Лондон-Нур-Султан" совершил вынужденную посадку в Москве, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КГА.

- Самолет, выполнявший 27 июня рейс КС 942 авиакомпании "Эйр Астана" по направлению "Лондон-Нур-Султан", в связи с отказом одного из двух генераторов при неработающей ВСУ (вспомогательной силовой установке) выполнил вынужденную посадку в аэропорту г. Москвы в 00:18 по московскому времени, - говорится в сообщении КГА.

Посадка прошла в штатном режиме. В настоящее время ведётся поиск и устранение неисправности. Все 93 пассажира будут вывезены на дополнительном рейсе "Москва-Нур-Султан" сегодня в 9:50 по московскому времени.


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