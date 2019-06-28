В Шымкенте возможны перебои с транспортом

Жителей города просят с пониманием отнестись к происходящему.

С утра пятницы с Шымкента отправляются автобусы с жителями Арыси. В перевозке задействован полный автобусный парк городского маршрута, передает Zakon.kz со ссылкой на Отырар.

- Уважаемые жители и гости города Шымкента! В связи с отправлением жителей Арыси в родной город в их перевозке задействован полный автобусный парк городского маршрута №69, а также автобусы некоторых маршрутов. Просим с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и заранее планировать маршрут своего передвижения, - говорится в сообщении.

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