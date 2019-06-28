Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

В Шымкенте возможны перебои с транспортом

Жителей города просят с пониманием отнестись к происходящему.

Фото : otyrar.kz28 июня 2019, 11:38

С утра пятницы с Шымкента отправляются автобусы с жителями Арыси. В перевозке задействован полный автобусный парк городского маршрута, передает Zakon.kz со ссылкой на Отырар.

- Уважаемые жители и гости города Шымкента! В связи с отправлением жителей Арыси в родной город в их перевозке задействован полный автобусный парк городского маршрута №69, а также автобусы некоторых маршрутов. Просим с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и заранее планировать маршрут своего передвижения, - говорится в сообщении.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты