В Шымкенте возможны перебои с транспортом
Жителей города просят с пониманием отнестись к происходящему.
Фото : otyrar.kz28 июня 2019, 11:38
С утра пятницы с Шымкента отправляются автобусы с жителями Арыси. В перевозке задействован полный автобусный парк городского маршрута, передает Zakon.kz со ссылкой на Отырар.
- Уважаемые жители и гости города Шымкента! В связи с отправлением жителей Арыси в родной город в их перевозке задействован полный автобусный парк городского маршрута №69, а также автобусы некоторых маршрутов. Просим с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и заранее планировать маршрут своего передвижения, - говорится в сообщении.
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