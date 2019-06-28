Скляр: Необходимо принять комплекс мер по развитию отечественного сельхозмашиностроения

Импортерам предоставлена возможность перенастроить свою работу в сторону производства своих продуктов на территории РК.

Министр индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан в интервью телеканалу "Хабар" дал оценку ситуации приобретения техники, назвав ее катастрофической, и привел примеры крупных зерносеющих стран, где давно приняты меры по развитию собственного сельскохозяйственного машиностроения.

Скляр назвал Беларусь, как лидера по росту АПК среди постсоветских республик, парк сельхозмашин составляет 95 % отечественного производства. В России с учетом введения комплекса мер парк отечественного производства с 2016 года вырос на 32%.

- Аналогичные меры развития предлагается внедрить и в Казахстане. Мы не выдумаем велосипед, мы берем лучшее из мировых практик, - добавил министр.

Еще в 2018 году на площадке НПП "Атамекен" МИИР РК с согласованием позиции с МСХ РК, Министерством Национальной экономики и субъектами АПК на общественном обсуждении согласовали действенные меры программы развития сельхозмашиностроения, включая введение утилизационного сбора, более того был согласован ряд корректировок и предложений для улучшения программ.

Импортерам предоставлена возможность перенастроить свою работу в сторону производства своих продуктов на территории РК. Осуществление начального сборочного процесса с минимальными инвестиционными вложениями, в том числе путем заключения контрактов с действующими производственными площадками.

Министр пресек слухи о том, что после введения программы цены на отечественную технику подскочат. Такую информацию он назвал "слухами", которые выгоды только зарубежным производителям, не заинтересованным в локализации производства. Для них гораздо более выгодными были условия, когда они могли поставлять в Казахстан свои машины и запчасти к ним и продавать "втридорога", активно лоббируя свои интересы. Траты бюджета на покупку зарубежной техники уже внимательно изучены и в случае саботажа утильсбора с компаниями будет проведен серьезный разговор.

Ранее сельхоз товаропроизводители выразили мнение о необходимости создания производственных площадок сельхозтехники ранее не производимой в РК (импортных комбайнов, энергоемких тракторов, и альтернативных тракторов подобной марки "МТЗ"). Для этого в Казахстане создан комфортный инвестиционный климат для привлечения технологий в производство, повышения внутриотраслевой компетенции:

- в 2019 году в Северо-Казахстанской области запускается производство техники одного из мировых лидеров немецкой компании "Claas";

- в Костанайской области этой осенью запланировано открытие производство энергоемких тракторов "Кировец";

- в марте этого года стартовало производство тракторов тягового класса 1,4-2 всемирно известной марки тракторов "Ловол".

МИИР РК рекомендовано осуществлять контроль за стоимостью отечественной техники. Данная мера была в полной мере исполнена.

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