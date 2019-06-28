Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Назначен ответсекретарь Министерства торговли и интеграции

Им стал Нупиров Жанибек.

Фото : Акорда28 июня 2019, 12:04

На официальном сайте Президента РК вышел указ о назначении ответственного секретаря Министерства торговли и интеграции, передает Zakon.kz.

- Распоряжением Главы государства Нупиров Жанибек Максутович назначен ответственным секретарем Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан, - говорится в официальном сообщении.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты