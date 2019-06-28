Назначен ответсекретарь Министерства торговли и интеграции
Им стал Нупиров Жанибек.
Фото : Акорда28 июня 2019, 12:04
На официальном сайте Президента РК вышел указ о назначении ответственного секретаря Министерства торговли и интеграции, передает Zakon.kz.
- Распоряжением Главы государства Нупиров Жанибек Максутович назначен ответственным секретарем Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан, - говорится в официальном сообщении.
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