Назначен ответсекретарь Министерства торговли и интеграции

Им стал Нупиров Жанибек.

На официальном сайте Президента РК вышел указ о назначении ответственного секретаря Министерства торговли и интеграции, передает Zakon.kz.

- Распоряжением Главы государства Нупиров Жанибек Максутович назначен ответственным секретарем Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан, - говорится в официальном сообщении.

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