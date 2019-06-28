Нигматулин вручил журналистам премию Мажилиса "Парламент сөзі"

Для отбора лучших работ была создана специальная Комиссия.

Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин поздравил представителей средств массовой информации с профессиональным праздником и вручил специальную премию "Парламент сөзі" за лучшее освещение законотворческой деятельности, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.

По уже сложившейся традиции церемония подведения итогов парламентской премии состоялась в зале пленарных заседаний Мажилиса.

Поздравляя представителей СМИ, Н.Нигматулин подчеркнул, что сегодня в обществе как никогда существует запрос на профессиональную журналистику.

По словам Председателя Мажилиса, именно профессиональные журналисты способны разобраться в процессах, понять все аспекты и при этом оставаться незаинтересованной объективной стороной. Это касается и разъяснения для населения сути законопроектов, рассматриваемых в стенах Парламента.

- И здесь невозможно переоценить вашу заслугу. Зачастую именно у журналистов получается простым и понятным языком донести до общества всю суть и смысл вносимых депутатами поправок в законопроекты. И мы, весь депутатский корпус, это ценим и, в свою очередь, всегда готовы к диалогу с вами. Хочу поблагодарить вас за активное участие в законотворческом процессе. От лица всего депутатского корпуса выражаю вам нашу искреннюю признательность за совместную плодотворную работу, - сказал Нурлан Нигматулин, обращаясь к представителям СМИ.

Перейдя к церемонии награждения премией за лучшее освещение законотворческой деятельности Мажилиса "Парламент сөзі", Н.Нигматулин напомнил, что в этом году уже в третий раз определяются лауреаты, которым вручаются изготовленные по специальному заказу эксклюзивные статуэтки с символикой Мажилиса и индивидуальными номерами.

Для отбора лучших работ была создана специальная Комиссия, в состав которой вошли депутаты Мажилиса, видные общественные деятели, представители партий.

По итогам рассмотрения заявок на соискание премии Комиссией были определены победители по шести номинациям.

Лауреатами номинации "За вклад в развитие парламентской журналистики" стали Советник Генерального директора "31 канала" Нуржан Мухамеджанова и Генеральный директор ТРК Президента Казахстана Ерлан Бекхожин. В номинации "За лучший телевизионный сюжет" лауреатами признаны корреспонденты телеканалов "КТК" Асель Ауданбаева и "Хабар" - Ирина Камышова.

Лауреатами номинации "За лучшую печатную публикацию" стали Толен Тлеубай ("Астана ақшамы") и Аскар Джалдинов ("Время").

В номинации "За лучший интернет- и радиоматериал" лауретами признаны Кайрат Шайхиев ("Zakon.kz") и Асель Сатаева ("Tengrinews.kz").

Премию "Парламент сөзі" в номинации "Специальный репортаж" получили корреспонденты телеканалов "Астана" Молдир Дюсекина и "Хабар 24" - Гульнара Ерманова.

А лауреатами в номинации "За лучший видео- и фотоматериал стали операторы телеканалов "Qazaqstan"Бахтияр Омаров и "Atameken business" - Виктор Джигирис.

Как сообщил Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин, в этом году принято решение учредить и вручить специальную премию "Парламент сөзі" для региональных средств массовой информации.

- Это давно назревшее решение, так региональные СМИ активно освещают как законотворческую деятельность Мажилиса, так и встречи депутатов с избирателями в ходе выездов в регионы, - сказал Н.Нигматулин.

В этом году премию получил региональный телеканал "Saryarqa" (Карагандинская область).

Завершая церемонию, Председатель Мажилиса отметил, что это признание не только депутатского корпуса, но и коллег, читателей, зрителей и слушателей. Нурлан Нигматулин поблагодарил всех казахстанских журналистов за преданность любимому делу.

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