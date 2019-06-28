В Арыси включили воду и свет

Также восстановлено железнодорожное сообщение на станции Арыс по всем направлениям.

Утром 28 июня жители города Арыс начали возвращаться домой. С шести утра из всех эвакуационных пунктов началась отправка желающих вернуться, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

На сегодня коммунальными службами подключены системы электро-,водоснабжения г. Арыс. Также восстановлено железнодорожное сообщение на станции Арыс по всем направлениям.

В г.Арыс ветеринарной службой ведутся поисковые работы по обнаружению павших животных в целях их уничтожения и проведения дезинфекции.

С 27 июня 2019 года санитарно-эпидемиологической службой Министерства здравоохранения в количестве 155 чел. и 22 ед. техники проведены обследования и дезинфекционные работы на 41 объекте.



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