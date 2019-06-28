Назначен заместитель акима Мангистауской области

Им стал Жумашев Каныбек.

Распроряжением акима области по согласованию с Администрацией Президента Республики Казахстан, заместителем акима Мангистауской области назначен Жумашев Каныбек, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима области.



Читайте также:

В Мангистауской области сменился аким

Каныбек Бекболатович родился в 1970 гр. Мангистауская область, село Жетыбай. В 1992 г. Казахский государственный университет им. Аль-Фараби, в 2006 году – Актауский государственный университет им. Ш. Есенова.

Трудовой путь начал в 1992 г.Инженер-химик акционерного общества "Каражанбасмунай"

1998-2000г. - ведущий специалист Мангистауского областного управления образования,

2005-2010г. - Заместитель директора департамента образования Мангистауской области, начальник управления образования Мангистауской обл., советник акима Мангистауской области

2010-2012г.– заместитель акима Мангистауской области

2012-2015г. – первый заместитель председателя Мангистауского областного филиала партии "Нұр Отан", заместитель руководителя Центрального аппарата партии "Нұр Отан", советник Первого заместителя Председателя Партии "Нұр Отан", город Астана.

С 2015 года – Секретарь партии "Nur Otan", город Астана.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!