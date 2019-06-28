Елбасы посетил новую столичную мечеть
Строительство мечети осуществлялось за счет средств частных инвесторов.
Фото : пресс-служба28 июня 2019, 13:05
Елбасы Нурсултан Назарбаев посетил новую мечеть, расположенную в Сарыаркинском районе столицы, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Первого Президента РК – Елбасы.
Ранее озвучивалось предложение о возведении новой мечети именно в этой части города, население которой превышает 380 тысяч человек. Нурсултан Назарбаев поддержал данную инициативу.
Строительство мечети осуществлялось за счет средств частных инвесторов. Здание выполнено в классическом исламском стиле, снаружи и внутри украшено традиционными орнаментами и декоративными элементами. Площадь мечети составляет более 2000 квадратных метров.
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