Елбасы посетил новую столичную мечеть

Строительство мечети осуществлялось за счет средств частных инвесторов.

Елбасы Нурсултан Назарбаев посетил новую мечеть, расположенную в Сарыаркинском районе столицы, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Первого Президента РК – Елбасы.

Ранее озвучивалось предложение о возведении новой мечети именно в этой части города, население которой превышает 380 тысяч человек. Нурсултан Назарбаев поддержал данную инициативу.

Строительство мечети осуществлялось за счет средств частных инвесторов. Здание выполнено в классическом исламском стиле, снаружи и внутри украшено традиционными орнаментами и декоративными элементами. Площадь мечети составляет более 2000 квадратных метров.

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