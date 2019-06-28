Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Елбасы посетил новую столичную мечеть

Строительство мечети осуществлялось за счет средств частных инвесторов.

Фото : пресс-служба28 июня 2019, 13:05

Елбасы Нурсултан Назарбаев посетил новую мечеть, расположенную в Сарыаркинском районе столицы, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Первого Президента РК – Елбасы.

Ранее озвучивалось предложение о возведении новой мечети именно в этой части города, население которой превышает 380 тысяч человек. Нурсултан Назарбаев поддержал данную инициативу.

Строительство мечети осуществлялось за счет средств частных инвесторов. Здание выполнено в классическом исламском стиле, снаружи и внутри украшено традиционными орнаментами и декоративными элементами. Площадь мечети составляет более 2000 квадратных метров.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты