500 детей из Арыси приедут на экскурсию в Нур-Султан

Для ускорения процесса восстановления города Арысь, его поделили на 17 секторов. Нур-Султан восстанавливает 9-й сектор, место находящееся по близости от складов, где произошел взрыв.

500 детей из Арыси приедут на экскурсию в столицу Казахстана для посещения достопримечательностей и концертных программ. Первая группа прибудет в Нур-Султан уже 29 июля. Об этом на брифинге в Службе центральных коммуникаций сегодня сообщил заместитель акима Нур-Султан Ерлан Каналимов, передает корреспондент Zakon.kz

Кроме того, по его словам, в Арысь во главе с заместителем акима города Нурланом Нуркеновым выехала рабочая группа вместе со строителями и другими специалистами, которые совместно с туркестанскими коллегами будут помогать в восстановлении жилых домов и объектов инфраструктуры. На месте будет установлен палаточный лагерь, где сразу начнут работать инженерные специалисты.

- На данный момент работники государственных органов, городских учреждений и предприятий Нур-Султана перевели однодневную заработную плату на общую сумму 200 млн. тенге пострадавшим жителям города Арысь. Активно помогают члены партии "Nur Otan", - сказал он.

В рамках общереспубликанской акции "Арыс. Біз біргеміз!" в городе открыты 5 пунктов приема гуманитарной помощи, вещей первой необходимости для пострадавших. За три дня от жителей столицы и предпринимателей собрано 160 тонн товаров и отправлен караван "Нұр-Сұлтан қаласы Арыспен бірге" (8 грузовых машин) с продуктами питания, предметами первой необходимости пострадавшим жителям.

Напомним, для ускорения процесса восстановления города Арысь, его поделили на 17 секторов. Нур-Султан восстанавливает 9-й сектор, место находящееся по близости от складов, где произошел взрыв. Это около 500 частных домов, которые подлежат ремонту. На данный момент сформировано 19 строительных бригад.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан

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