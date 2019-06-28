Умирзак Шукеев будет жить в Арыси

Он будет следить за восстановительными работами.

Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев будет месяц жить в Арыси и следить за восстановительными работами. Об этом рассказал его советник Сакен Калкаманов, передает корреспондент МИА "Казинформ".

28 июня утром жители города вернулись в свои дома. Со стороны акиматов разных областей начались восстановительные работы. Как известно, город был разделён на 17 секторов, где за каждым из них будет следить определённая область.

К примеру, акимат Алматы будет отвечать за 14 сектор и ремонтировать порядка 450 домов. Национальные компании будут восстанавливать объекты социальной инфраструктуры: школы, больницы, здание ЦОНа, торговые комплексы и другие.

Сакен Калкаманов добавил, что аким будет вместе с людьми, встречаться с ними и помогать.





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