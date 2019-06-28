64 многодетные семьи переселили из столицы в Экибастуз

Люди, которые переехали, довольны, счастливы – Каналимов.

64 многодетные семьи были переселены из столицы Казахстана в Экибастуз. Переезд происходит в рамках государственной программы "Nurly Ertis", и исключительно по согласию людей. Об этом сегодня на брифинге в Службе центральных коммуникаций сегодня сообщил заместитель акима Нур-Султан Ерлан Каналимов, передает корреспондент Zakon.kz

Программа существует давно, и только отчасти касается переселения многодетных семей в регионы, испытывающие нехватку рабочих рук. В этом году столица Казахстана стала участником программы. К слову, переселяют не всех. Для переезда на новое место, семья должна соответствовать ряду критериев.

- Есть трудодефицитные регионы. Мы сейчас со всеми ведем переговоры. Первыми у кого была готова инфраструктура и дома – Павлодарская область в городе Экибастуз. Поэтому были принято решение поддержать программу, тем более желающие у нас были. В программе будут участвовать только те многодетные семьи, которые стоят в очереди на получение жилья. Основное требование – наличие высшего профессионально технического образования, желательно, чтобы члены семьи были трудоспособными, либо муж, либо дети старше 18 лет, - пояснил Каналимов.

Для участия в программе 64 семьи (порядка 300 человек) дали свое письменное согласие на переезд. Взамен, им предоставили квартиры, обеспечили работой, устроили детей в школы и детские сады, предоставили доступ к медицинскому обслуживанию.

- Я сам там два раза был. Люди, которые переехали, довольны, счастливы, и такая же программа будет продолжена в СКО, в Костанае и ВКО. Были варианты у нас по Туркестану и Шымкенту, но в связи с событиями последними, этот вопрос остается открытым, - добавил заместитель акима.

До конца года аким столицы планирует переселить еще 58 многодетных семей. Кстати, принимающая сторона (в данном случае Экибастуз) ежемесячно оплачивают за квартиру до 75 тыс. тг. за аренду съемной квартиры в течение одного года, либо оплачивает 900 тыс. тенге в качестве первоначального взноса для оплаты кредита по ипотечному займу.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!