Крупную партию наркотиков пытались вывезти из Казахстана в Узбекистан

Наркокурьер был задержан на на казахстанско-узбекской границе.

Тайник наркотическим веществом "смола канабиса", расфасованном в семь пакетов, обнаружила служебная собака в машине гражданина Узбекистана, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета Государственных доходов МФ РК.

Как сообщили в ведомстве, 24 июня, приблизительно в 9 часов утра, на таможенном посту "Жибек жолы" ДГД по Туркестанской области, во время осмотра проходящих через границу автомобилей, на автомашину марки Chevrolet Captiva среагировала служебная собака. Машина была остановлена. За рулем находился гражданин Узбекистана, 1983 года рождения.

- При досмотре автотранспортного средства в правой верхней части крыла автомобиля был обнаружен тайник с упакованными пакетами. Специалистами была снята часть обшивки кузова, и из тайника было изъято семь полиэтиленовых пакетов коричневого цвета с неизвестным веществом. Данные пакеты были отправлены на экспертизу, по результатам которой было установлено, что в пакетах содержалось наркотическое вещество "смола канабиса" весом 3 522 грамм, – сообщили в пресс-службе КГД МФ РК.

По данному факту ведется следствие.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!