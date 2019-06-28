Были обсуждены вопросы военно-политического сотрудничества.

Президент РК Касым-Жомарт Токаев принял Государственного секретаря Совета безопасности Беларуси, передает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт Президента РК.

Касым-Жомарт Токаев поприветствовал Станислава Зася в столице Казахстана и отметил большое значение Организации договора по коллективной безопасности в обеспечении мира и стабильности в регионе. Глава государства подчеркнул, что Казахстан изначально поддерживал кандидатуру Беларуси на пост Генерального секретаря ОДКБ.

– ОДКБ как международная организация укрепила себя в качестве существенного фактора обеспечения безопасности на широком пространстве Евразийского континента. Для нас ОДКБ – это приоритетная организация, мы много сделали для ее развития, как, впрочем, и Белоруссия. Активно работаем в Парламентской Ассамблее ОДКБ. Ваше предстоящее назначение сыграет важную роль с точки зрения укрепления потенциала организации, – отметил Президент Казахстана.

В свою очередь Станислав Зась поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за возможность встретиться, поздравил с победой на выборах и вступлением в должность Президента Республики Казахстан.

– Очевидно, что в Вашем лице казахстанский народ избрал мудрого человека, состоявшегося государственного деятеля с хорошим разноплановым опытом. Я искренне желаю Вам успехов во всех делах на благо Казахстана. Мы очень ценим дружеские отношения, которые сложились между нашими государствами и народами, и очень благодарны за поддержку, оказываемую Казахстаном Беларуси на международных площадках, в том числе в рамках ОДКБ. Мы будем стараться укреплять это полезное взаимодействие, – сказал С. Зась.

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