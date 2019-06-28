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Аким СКО: Журналисты как эквилибристы на канате

За вклад в развитие сферы СМИ аким области вручил журналистам награды различных достоинств.

Фото : пресс-служба28 июня 2019, 14:14

28 июня – День работников СМИ. Журналисты СКО принимают поздравления от главы региона Кумара Аксакалова, передает пресс-служба акима СКО.

На встречу с акимом области были приглашены руководство, главные редакторы, репортеры областных и городских газет, телеканалов и собственные корреспонденты республиканских СМИ по СКО. Кумар Аксакалов, приветствуя виновников торжества, поблагодарил работником СМИ за высокий профессионализм и приверженность делу.

- Мы понимаем, что формировать общественное мнение - тяжелая задача. Вы, как эквилибристы на канате, одновременно нужно и рейтинг издания поддержать, и, вместе с тем, написать материал так, чтобы он получился интересным и неоскорбительным. В вашей профессии много всевозможных граней, которые нужно пройти и достичь самого главного – чтобы людям стало лучше. Вот в этом направлении и должна работать журналистика, - сказал глава региона.

За вклад в развитие сферы СМИ аким области вручил журналистам награды различных достоинств.


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