"Рухани жаңғыру": Что проделано за два года

В рамках проекта "Сакральная география Казахстана" за два года проведены более 60 исследовательских и поисковых экспедиции, 67 научно-практических конференции.

В апреле 2017 года Нурсултан Назарбаев выступил с программной статьей о модернизации общественного сознания "Рухани жаңғыру". Министерством культуры и спорта РК проводится обширная работа в рамках реализации программы, передает Zakon.kz.

По поручению Первого Президента РК внесены изменения в законопроект "Об охране и использовании объектов историко-культурного наследия". Проект одобрен в первом чтении Мажилиса Парламента РК 13 февраля 2019 года.

Изменения касаются важнейших вопросов археологии, которые предполагают борьбу с незаконными раскопками, "черными" археологами, небрежным использованием объектов истории и культуры. Так же впервые вносятся понятия "священный" и "монументальный".

В рамках проекта "Сакральная география Казахстана" за два года проведены более 60 исследовательских и поисковых экспедиции, 67 научно-практических конференции, выпущены 86 монографии, состоялись три Республиканских форума "Сакральная география", объединившие отечетственное и иностранное научное сообщество.

На сегодняшний день составлены списки священных объектов общего национального (185 объектов) и местного (185 объект) значения. Изданы 2 энциклопедии об объектах городов Нур-Султан и Алматы, Акмолинской, Алматинской, Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской и Мангистауской областей.

Полная визуализация сакральных мест доступна на платформе виртуальной карты "Киелі Қазақстан". Для соцсетей запущено 90 видеороликов мобильного формата на казахском, английском и русском языках. Совместно с популярными мировыми каналами "National Geographic", "BBC World news", "Discovery", "Viasat History" подготовлены и транслируются циклы полнометражных исторических документальных фильмов "Земля номадов", "Кюльтегин. Новый взгляд", "Мавзолеи Ходжа Ахмеда Ясави и Айша биби" и другие. Совместно с "BBC World News" подготовлено пять программ "Travel show of Kazakhstan". С этого года выходят картины "Ботай", "Тенгрианский календарь", "Древняя металлургия Великой степи" и другие.

С успехом продолжается мировое шествие Золотого воина по ведущим музеям мира (Россия, Китай, Корея, Польша, Белоруссия, Великобритания, Япония, Италия, Франция, Австрия и др.). По итогам турне будет выпущен цикл научно-исследовательских фильмов и анимационная картина "Алтын Адам".

Программа "Рухани Жаңғыру" придала огромный стимул развитию регионов страны. В 2018 году совместно с акиматом Северо-Казахстанской области открыли археологический парк "Ботай". В данный парк приезжают сотни ученые и исследователи. Год назад канадские ученые сняли фильм о верховых наездниках и эволюции лошади, которые используется в качестве методического пособия во всех крупных международных университета.

По эскизам городища "Ботай" Акмолинской области создан музей под открытым небом "Ботай-Бурабай", куда приезжают сотни туристов. Для регионов это создало дополнительную возможность развивать туристический бизнес и дополнительные рабочие места.

В прошлом году в Атырауской области создан республиканский музей-заповедник "Сарайшық". За три года впервые на объекте проведены работы по защите и ограждению артефактов от исчезновения. В городе Нур-Султан создан республиканский историко-краеведческий музей-заповедник "Бозок", куда для работы привлечены специалисты с авторскими лицензиями и подписаны меморандумы с ведущими высшими учебными заведениями.

На территориях всех ведущих музеев-заповедников ведутся строительные работы визит-центров. До конца года планируется открытие визит-центров "Улытау", "Отырар", "Танбалы", в ближайшее время начнется строительство визит-центров "Есік", "Ордабасы", "Шілікті", "Берел" и "Азрет Султан".

Так же по поручению Первого Президента с прошлого года ведутся активные работы по реставрации городища Туркестан. Учитывая, что "Азрет-Султан" является памятником ЮНЕСКО, в феврале план по реставрации Городища был представлен в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже. Кроме того, к работам приглашены ведущие эксперты США, Великобритании, Канады и Германии. Осенью этого года планируется открытие первой экспозиционной части городища Культобе.

По поручению Елбасы проводятся реставрационные работы еще одного туристического проекта – городища "Отырар".

В ближайшее время начнутся съемки 75-серийного фильма "Касым хан". Приглашенный Елбасы турецкий режиссер Гюнай Метин уже посетил исторические места, которые будут использованы в качестве локации к фильмам. Благодаря данному многосерийному фильму планируется широкая популяризация Туркестана, Отырар, Сарайшык, Сауран и других мест среди миллионов туристов со всего мира.

Важно, что "Рухани Жангыру" идет в полном контексте обеспечения широкого доступа населения к объектам культуры. На сегодняшний день фактически все центральные музеи стран имеют QR коды, онлайн экспозиции, 3Д галереи и туры. В библиотеках страны активизирован процесс перевода фондов в цифровой формат. Как флагман библиотечного дела Национальная библиотека Республики Казахстан с 2018 года запустила создание единой информационной системы "Государственный библиотечный фонд". Также по инициативе нацбиблиотеки по всему миру открываются Центры казахской литературы и культуры - открыто уже свыше 31 центра в ведущих библиотеках США, Китая, Турции, Финляндии, Корее, Бразилии, Аргентины, Испании и др. В Год молодежи Национальная библиотека открыла свой первый коворкинг-центр "Жастар".

Для поддержки инициатив и оценки деятельности организаций культуры впервые с прошлого года проводится республиканский Фестиваль работников культуры "Рухани қазына" с призовым фондом от 500 тысяч до одного миллиона тенге.

В этом году в канун Дня работников культуры премии за весомый вклад в развитие отрасли получили 9 региональных организаций (по 1 млн тг.) и 6 работников областных, районах, сельских библиотек, музеев, домов культуры, центров народного творчества (по 500 тыс.) и др.

Активно продвигая задачи "Рухани Жангыру", с этого года концептуально новое видение обрело проведения общенационального празднования Наурыз. Всенародное празднование началось с 14 марта со Дня Көрісу в ЦКЗ "Қазақстан", "Астана Опера", "Национальном музее", далее во всех организациях культуры и других по всей стране.

Также с прошлого года Указом Президента Республики Казахстан первое воскресенье июля определено как Национальный день домбры. У монумента "Қазақ Елі" свыше 2 тысяч домбристов одномоментно исполнили популярнейшие кюи "Сарыарка", "Балбырауын", "Адай" и др.! Благодаря прямым включениям и поддержке регионов они также звучали по всей республике.

Асема Тунгушбаева

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