Какие новшества ждать в ближайшие годы в сфере внутреннего туризма

Сформированы Карта туристификации Казахстана, где определены Топ-10 основных турдестинаций и 50-региональных.

В Министерстве культуры и спорта РК рассказали о программе развития туризма, а также планы на ближайшие годы, передает Zakon.kz.

По поручению Первого Президента страны 31 мая 2019 года постановлением Правительства Республики Казахстан принята первая Государственная программа развития туристской отрасли до 2025 года. Наряду с этим разработан проект отраслевого закона.

Сегодня благодаря госпрограмме серьезно меняется концепция развития регионов. Сформированы Карта туристификации Казахстана, где определены Топ-10 основных турдестинаций и 50-региональных.

Справочно: - г. Астана – с потенциалом 1 млн туристов в год; - курортная зона "Бурабай" – с потенциалом 2 млн туристов в год (текущий поток – 750 тыс.); - озеро Алаколь – с потенциалом 2,5 млн туристов в год (текущий поток - 772 тыс. туристов в год); - горный кластер Алматинского региона – с потенциалом 2,5 млн туристов в год (текущий поток – 500 тыс.); - Баянаульская курортная зона – с потенциалом 450 тыс. туристов в год (текущий поток - 200 тыс.); - Имантау-Шалкарская курортная зона – с потенциалом 400 тыс. туристов в год (текущий поток - 130 тыс.); - озеро Балхаш – с потенциалом 400 тыс. туристов в год (текущий поток - 130 тыс.); - Туркестан – с потенциалом 1,5 млн туристов в год (текущий поток – 500 тыс.); - космический комплекс "Байконур"; - Мангыстау - с потенциалом 750 тыс. туристов в год.

По поручению Первого Президента страны 31 мая сделан первый практический шаг – премьер-министром Аскаром Узакпаевичем Маминым, заложен символичный камень в строительство туристического комплекса в Актау.

Турецкая компания "Sembol Construction", реализующая проект, уже приступает к строительным работам. Первый этап застройки объекта будет реализован на 16 гектарах земли, с протяженностью участка вдоль береговой линии в 3 км. Это будет современный гостиничный комплекс на 600 мест со всей необходимой для массового внутреннего и международного туриста инфраструктурой, включая аквапарки, футбольные, теннисные, гольф зоны, бассейны и т.д.

В целом для активизации работы на местах, по поручению премьер-министра команда проектного Офиса по туризму выехала в регионы, встретилась с представителями акиматов, бизнеса, инвесторами, провела презентации мастер-планов по турдистинациям.

В целях стимулирования детско-юношеского туризма и внутреннего туристского потока планируется субсидирование авиамаршрутов бесплатного авиаперелета детей по принципу "KIDS GO FREE" по схеме "1+2" (на одного родителя двое детей) при условии предоставления подтверждающего документа. Такая практика широко используется во многих развитых странах мира – Великобритании (British Airways), Катар (Qatar Airways), Скандинавских странах (Scandinavian Airlines) и др. Ожидается, что при полной реализации в экономике Казахстана останутся 35,2 млрд. тенге без учета мультипликативного эффекта.

Кроме того, с 2020 года планируется запуск бесплатного "Детского туристического поезда" по всем регионам страны. В приоритете будут дети из социально-уязвимых семей, участники и победители образовательных конкурсов, отличники учебы и др.

Также впервые принимаются меры по перезагрузке работы в особо охраняемых природных территориях в качестве туристических дистинаций для возрождения экологического и охотничье-трофейного туризма, а это более 80 заповедников, национальных парков, заказников и резерватов по всем регионам страны. Их предлагается развивать по аналогии с национальными природными парками Канады, США и Новой Зеландии, которые ежегодно посещает несколько миллионов туристов, а доходы только от сопутствующего бизнеса и торговли составляют сотни млрд. долларов. Очевидно, что поступающие финансовые средства позволяют не только обеспечивать надежную охрану и развитие таких уникальных природных мест, но и возрождать популяции особо охраняемых, красно-книжных животных.

Для восполнения острого недостатка в качественных специалистах в сфере туризма по поручению Елбасы Постановлением Правительства в марте этого года создан первый в Центральной Азии Международный университет туризма и гостеприимства.

Основной базис образования в Университете сформирован с учетом передового опыта Топ-10 туристских держав – таких как США, Испании, Эмираты, Китай и др.

Уже в ближайшее время вуз станет кузницей высококвалифицированных туристских кадров как для Казахстана, так и для стран Евразии.

Асема Тунгушбаева

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