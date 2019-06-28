Токаев поручил Кушербаеву модернизировать работу Администрации Президента
А также поставил перед ним ряд задач.
Фото : Акорда28 июня 2019, 15:02
28 июня Кушербаева Крымбека Елеуовича назначили руководителем Администрации Президента РК, передает Zakon.kz.
- Назначил руководителем Администрации Президента Крымбека Кушербаева. Поставил перед ним ряд задач по модернизации работы АП, выстраиванию эффективных механизмов взаимодействия с центральными и местными органами власти, - написал в Twitter Касым-Жомарт Токаев.
Назначил Руководителем Администрации Президента Крымбека Кушербаева. Поставил перед ним ряд задач по модернизации работы АП, выстраиванию эффективных механизмов взаимодействия с центральными и местными органами власти.https://t.co/IFEJIRAJJM— Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) 28 июня 2019 г.
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