Токаев поручил Кушербаеву модернизировать работу Администрации Президента

28 июня Кушербаева Крымбека Елеуовича назначили руководителем Администрации Президента РК, передает Zakon.kz.

Назначил Руководителем Администрации Президента Крымбека Кушербаева. Поставил перед ним ряд задач по модернизации работы АП, выстраиванию эффективных механизмов взаимодействия с центральными и местными органами власти.https://t.co/IFEJIRAJJM