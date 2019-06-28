В Яндекс.Такси в Алматы теперь можно заказать машину с детским креслом

В любой поездке с ребенком требования к безопасности и комфорту вырастают в разы.

Сервис Яндекс.Такси запустил в Алматы функцию заказа автомобиля с детским креслом. Для вызова необходимо выбрать опцию "Детское кресло" в пожеланиях к поездке.



К пользователям будут приезжать автомобили, оборудованные сиденьями Siger "Стар". Они подходят для детей от года до 12 лет (вес от 9 до 36 кг) и соответствуют европейскому стандарту безопасности ECE R44/04. Водители проходят дополнительную подготовку: учатся правильно устанавливать и настраивать кресла, а также общаться с маленькими пассажирами.





- В любой поездке с ребенком требования к безопасности и комфорту вырастают в разы. Теперь через Яндекс.Такси в Алматы можно вызвать автомобиль с качественным детским креслом. При этом среднее время ожидания машины — всего 10-15 минут, — рассказывает Тамирлан Шапиев, исполнительный директор Яндекс.Такси по развитию рынков Центральной Азии.

Напомним, Яндекс.Такси появилось в Казахстане в июле 2016 года. В сентябре прошлого года сервис ввел дополнительное бесплатное страхование жизни и здоровья пассажиров и водителей в стране. Страховка автоматически распространяется на все поездки, заказанные через Яндекс.Такси.

Стоимость рассчитывается по обычным тарифам "Эконом" и "Комфорт" с небольшой доплатой — 300 тенге. Доплата не зависит от длительности и маршрута поездки. Например, доехать от ТРЦ MEGA Park до ЦПКиО можно примерно за 889 тенге. Оплатить можно наличными или банковской картой в приложении.

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