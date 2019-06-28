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Байбек: Пусть наш город будет еще краше

Аким опубликовал пост в социальной сети.

Фото : vteme.kz28 июня 2019, 16:01

Бауыржан Байбек опубликовал фотографии отремонтированных улиц города, передает Zakon.kz.

- Пусть наш город будет еще краше и зеленее, - написал он в Instagram.


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