Байбек: Пусть наш город будет еще краше
Аким опубликовал пост в социальной сети.
Фото : vteme.kz28 июня 2019, 16:01
Бауыржан Байбек опубликовал фотографии отремонтированных улиц города, передает Zakon.kz.
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Қаламыз одан әрі өсіп-өркендей берсін. Жайнай бер, жасай бер Алматы! ⠀ Пусть наш город будет еще краше и зеленее.
- Пусть наш город будет еще краше и зеленее, - написал он в Instagram.
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