Тургумбаев: Установлены провокаторы стихийных митингов в Шымкенте

У нас сейчас есть материалы на них - министр.

Организаторов стихийных митингов в Шымкенте привлекут к ответственности, передает Zakon.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Установлены провокаторы стихийных митингов в Шымкенте. Напомним, сходы проходили вчера. По информации полицейских, после разъяснительной работы, жители Арыси разошлись в течение двух часов.

- В части тех, кто призывал, у нас сейчас есть материалы на них. Я думаю, в течение дней двух мы примем процессуальное решение по ним. В отношении тех, кто действительно призывал граждан не подчиняться власти, призывал отказываться от поездки в Арысь. Какие у них мотивы были – жители ли они города Арысь или провокаторы, - отметил Ерлан Тургумбаев, министр внутренних дел РК.

Эвакуированные жители Арыси днем 27 июня перекрыли дорогу к Тамерлановскому шоссе около мечети в Шымкенте. Они требовали новые участки и дома.

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