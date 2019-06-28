Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Состояние маленького пациента из Арыси остается крайне тяжелым

Все лучшие специалисты задействованы в обеспечении организации медпомощи детям.

Фото : пресс-служба28 июня 2019, 16:36

Состояние доставленных из Арыси в Нур-Султан детей на контроле у министра здравоохранения, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МЗ РК.

Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов лично посетил и оценил состояние 2-х детей пострадавших при взрыве в г. Арыс, доставленных бортом санавиации в г. Нур-Султан.

Двое детей 2005 г.р. и 2011 г.р., пострадавших при взрыве в г. Арыс, доставлены бортом санавиации в Детскую больницу №2 г. Нур-Султан. В настоящее время дети находятся в отделении интенсивной терапии, обоим пациентам сделана КТ головного мозга, грудной клетки и одному ребенку сделана операция.

Состояние прооперированного маленького пациента остается крайне тяжелым, у второго ребенка состояние - стабильно тяжелое.

По словам министра, все лучшие специалисты задействованы в обеспечении организации медпомощи детям. Также предоставлены все условия, в том числе необходимое лекобеспечение для их дальнейшего лечения.

Министр взял на свои личный контроль состояние пациентов и дал поручение руководству больницы докладывать о каких-либо изменениях в состоянии пострадавших детей.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты