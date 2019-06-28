Состояние маленького пациента из Арыси остается крайне тяжелым

Все лучшие специалисты задействованы в обеспечении организации медпомощи детям.

Состояние доставленных из Арыси в Нур-Султан детей на контроле у министра здравоохранения, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МЗ РК.

Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов лично посетил и оценил состояние 2-х детей пострадавших при взрыве в г. Арыс, доставленных бортом санавиации в г. Нур-Султан.

Двое детей 2005 г.р. и 2011 г.р., пострадавших при взрыве в г. Арыс, доставлены бортом санавиации в Детскую больницу №2 г. Нур-Султан. В настоящее время дети находятся в отделении интенсивной терапии, обоим пациентам сделана КТ головного мозга, грудной клетки и одному ребенку сделана операция.

Состояние прооперированного маленького пациента остается крайне тяжелым, у второго ребенка состояние - стабильно тяжелое.

По словам министра, все лучшие специалисты задействованы в обеспечении организации медпомощи детям. Также предоставлены все условия, в том числе необходимое лекобеспечение для их дальнейшего лечения.

Министр взял на свои личный контроль состояние пациентов и дал поручение руководству больницы докладывать о каких-либо изменениях в состоянии пострадавших детей.

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