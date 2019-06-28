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Сколько будут получать студенты в Казахстане

Будут повышены стипендии по рабочим специальностям технико-профессионального образования.

Фото : Zakon.kz28 июня 2019, 16:51

Министр образования и науки Асхат Аймагамбетов назвал размер стипендий после повышения на 30%, передает Sputnik.

- По поручению президента, которое было озвучено недавно, будет повышение стипендий студентам на 30 процентов, обучающимся по рабочим квалификациям. И размер стипендии будет составлять 21 787 тенге (около 57 долларов), - сказал Аймагамбетов на отчетной встрече перед населением.

Отметим, что в 2019 году размер прожиточного минимума в Казахстане установлен на уровне 29 698 тенге, или 78 долларов.

Размер минимальной заработной платы - 42 500 тенге, или 112 долларов.

Напомним, президент Касым-Жомарт Токаев с 1 сентября поручил на 30% увеличить стипендии учащихся по рабочим специальностям технико-профессионального образования с охватом 122,5 тысячи человек.

Также глава государства заявил, что во всех регионах будут систематизированы меры социальной поддержки для детей из малообеспеченных семей, включая горячее питание, бесплатный проезд и обеспечение школьными принадлежностями.


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