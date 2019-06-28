Пострадавшую от взрывов в Арыси женщину оперируют в Алматы

Пациентка 1962 года рождения была доставлена 27 июня санитарной авиацией.

Алматинские врачи рассказали о состоянии пациентов из Арыси, находящихся в лечебных учреждениях мегаполиса, передает Zakon.kz.

Алматинский врач ездил в Шымкент и осматривал пострадавших, одной из пациенток было рекомендовано лечиться в Алматы.

- Пациентка 1962 года рождения была доставлена 27 июня санитарной авиацией. Травму получила в Арыси 24 июня. К нам она была доставлена в тяжелом состоянии с травмой бедренной кости, был перелом сложный, ей был наложен аппарат внешней фиксации, а также состояние травматического шока третьей степени. Вчера был организован консилиум, пациентку подготовили на оперативное лечение, в настоящее время пациентка находится на операции, - рассказал заведующий ожоговым отделением ГКБ №4 Нуржан Биконуров.

Заместитель главного врача Городской клинической больницы №4 Алматы Айман Байзолданова добавила, что в данную больницу обращался еще один человек, пострадавший от взрывов боеприпасов на военных складах в Арыси.

- Пациент проживает в Алматы, но прописан в Арыси, 24 числа как раз находился там, поехал на свадьбу к родственникам, где и получил травму . Диагноз – термический ожог второй -третьей степени 0,5% в области левого коленного сустава и ссадины левой голени. Пациент был осмотрен, проведена очистка ожоговых ран, наложена асептическая повязка, проведена профилактика столбняка, ему рекомендовано амбулаторное лечение (отпущен домой), - сказала она.

24 июня в воинской части в Туркестанской области прогремел взрыв. Как сообщали в Комитете по ЧС МВД сообщение о взрыве на пульт противопожарной службы поступил 09:20. На место вызова привлекли 30 человек личного состава и 8 единиц пожарной техники ДЧС Туркестанской области.

На данный момент, по данным минздрава, из-за взрывов в городе Арыси за медицинской помощью обратились 409 человек. 329 из них направлены на амбулаторное лечение и отпущены домой. Из 409 человек, обратившихся за медицинской помощью, 80 пациентов были госпитализированы (из них 13 детей). На данный момент выписано из больниц 15 пациентов (в том числе 1 ребенок). Сейчас в больницах остаются 64 человека, погибло 3 - двое военных и один гражданский. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.

С первыми взрывами жители стали покидать свои дома. В итоге весь город был эвакуирован, людей разместили в эвакуационных пунктах в Шымкенте.

Казахстанцы начали направлять эвакуированным жителям гуманитарную и материальную помощь. Акиматы регионов также направили необходимое. К примеру, акимат Алматы отправил продовольствие, палатки, строительные материалы, чтобы помочь с восстановлением домов, пострадавших от боевых снарядов.

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Альберт Ахметов

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