Для первых и вторых классов необходимо дозакупать учебники - МОН РК

Уже начата работа по печати.

Сколько средств выделяется на закуп учебников для школьников в текущем году, рассказал министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов в ходе отчетной встречи с населением, передает корреспондент МИА "Казинформ".

- В этом году количество первоклассников увеличивается, в связи с этим для первого класса нужно дозакупать учебники, то же самое для вторых классов. Если говорить о таких городах, как Шымкент, Алматы или Нур-Султан, здесь ежегодно мы видим очень большой наплыв из-за урбанизации. Поэтому, в целом, достаточно большие средства выделяются. Более 30 млрд тенге также на учебники уже выделено, - сказал Асхат Аймагамбетов.

По его словам, уже начата работа по печати и заключаются договора по поставке учебников в регионы.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!