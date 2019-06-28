Назначен вице-министр информации и общественного развития РК

Им стал Есин Данияр.

Постановлением Правительства РК Есин Данияр Нурашович назначен на должность вице-министра информации и общественного развития Республики Казахстан. Об этом сообщает пресс-служба премьер-министра РК.

Данияр Есин родился в 1981 году в Карагандинской области. Окончил Академию финансовой полиции РК, Казахстанско-Российский Университет, Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

Трудовую деятельность начал в 1998 году. В различные годы работал в Управлении по инвестициям и развитию города Астаны: занимал должности заместителя руководителя, руководителя. В 2016-2018 годы — руководитель Управления по делам религий города Астаны. С марта 2018 года возглавляет Управление по делам общественного развития города Нур-Султана.

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