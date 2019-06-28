Что известно о новом акиме Алматы

Начав трудовой путь с должности преподавателя кафедры вуза, Бакытжан Сагинтаев не раз занимал ключевые посты страны.

28 июня 2019 года указом главы государства Бакытжан Сагинтаев был освобожден от должности руководителя Администрации президента Республики Казахстан и назначен на пост акима города Алматы, сменив на этой должности Бауыржана Байбека. Об основных вехах жизненного пути и этапах карьерного роста нового главы администрации южной столицы, решил напомнить Zakon.kz.

Бакытжан Абдирович Сагинтаев родился 13 октября 1963 года в селе Учарал Джамбулской области КазССР. Окончил в 1985 году Казахский государственный университет имени С.М. Кирова по специальности "экономист". С 1990 года является кандидатом экономических наук. Автор ряда научных работ, публикаций на тему государственного регулирования сфер естественных монополий, развития малого и среднего бизнеса. Женат. Воспитал двух дочерей. Владеет казахским и русским языками.

Трудовой стаж:

Свой трудовой путь Бакытжан Сагинтаев начал в 1985 году с должности преподавателя кафедры политэкономии Алма-Атинского института народного хозяйства, а уже к 1992 году занимал пост доцента кафедры социологии Казахского государственного университета имени С.М. Кирова. С 1993 по 1998 годы – был президентом туристско-коммерческой фирмы "Маруе", генеральным директором АО "Казмет", заместителем генерального директора ЗАО "ЛУКойлнефтегазстрой-К". В феврале 1998 года был назначен заместителем акима Жамбылской области.

С июня 1999 года по декабрь 2007занимал посты заместителя председателя Агентства Республики Казахстан по поддержке малого бизнеса, председателя правления ЗАО "Фонд развития малого предпринимательства", заместителя председателя Агентства РК по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и поддержке малого бизнеса, первого заместителя председателя Агентства РК по регулированию естественных монополий и защите конкуренции, председателя Агентства РК по регулированию естественных монополий.

В декабре 2007 года Бакытжан Сагинтаев был назначен на пост руководителя Канцелярии премьер-министра РК, а в сентябре 2008 года стал акимом Павлодарской области.

В январе 2012 года возглавил Министерство экономического развития и торговли РК, а в сентябре того же года занял пост первого заместителя председателя Народно-демократической партии "Нур Отан".

С января 2013 года по сентябрь 2016 года занимал должность первого заместителя премьер-министра Республики Казахстан, а затем занял пост премьер-министра РК, проработав на этой должности до 21 февраля 2019 года.

1 марта 2019 года Бакытжан Сагинтаев был назначен на пост государственного секретаря РК, а уже 24 марта был переведен на должность руководителя Администрации Президента Республики Казахстан.

Прочие должности:

В разные годы занимал должности председателя совета директоров ЗАО "Фонд развития малого предпринимательства". Являлся членом совета директоров АО "Национальная Компания "Казахстан темир жолы", ОАО "KEGOC", АО "Казахтелеком", АО "Самрук-Казына". Также был членом Совета иностранных инвесторов при Президенте РК, председателем Совета директоров АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро" и АО "НАК "Казатомпром". Членом Совета директоров АО "Национальная компания "Астана ЭКСПО-2017", председателем Совета директоров АО "Холдинг "КазАгро", председателем Комиссии по земельной реформе, председателем совета директоров национальной компании по инвестициям "Kazakh Invest".

Государственные награды:

· Орден "Курмет". Медали: Юбилейная медаль "10 лет Астане", "За вклад в создание Евразийского экономического союза" I степени, "За вклад в развитие Евразийского экономического союза". Грамота Содружества Независимых Государств.

Чем проявил себя:

Наиболее ярко Бакытжан Сагинтаев проявил себя на посту премьер-министра. Уже на первом заседании правительства он заявил следующее: "Мы должны мобилизовать все свои силы и ресурсы на безусловное и качественное решение. На раскачку, долгие обсуждения и бесплодную переписку времени нет".

Спустя месяц после назначения, 7 октября он представил коллегам главу нового министерства оборонной и аэрокосмической промышленности Бейбута Атамкулова.

Еще через месяц, в ноябре, Бакытжан Абдирович обратил внимание на количество сокращения педиатров в стране. Тогда он поддержал инициативу Имангали Тасмагамбетова о восстановлении факультетов педиатрии в казахстанских медицинских вузах.

Еще одним его поручением в первый год на посту премьера было обеспечить ветеринарную безопасность. Сагинтаев поручил ужесточить контроль за деятельностью ветеринарных служб и обеспечить внесение скотомогильников и сибиреязвенных захоронений в информационную систему Государственного земельного кадастра.

Не стеснялся Бакытжан Абдирович на критику. Одним из первых, кто попал "под горячую руку" был Асет Исекешев во время первого года на посту акима Астаны, ему поручили следить за ситуацией в городе во время снегопада. Критике подвергся и аким Карагандинской области по поводу отопления, руководители "Правительства для граждан" и много еще кто.

2017 год начался с поручений уполномоченным органам, чтобы те следили и не допускали рост цен на продукты. Тем не менее, в феврале они все-таки подорожали. Инфляция в Казахстане в 2017 году составила 7,1%.

Одним из самых крупных и значимых проектов, которые реализовались во время правления Сагинтаева, это программа "7-20-25". За 2017 год в эксплуатацию было сдано свыше 11 миллионов квадратных метров жилья в новостройках.

Сагинтаев застал также разработку и внедрение ОСМС и еще одну жилищную программу "Нурлы жер".

В августе 2017 года Бакытжан Сагинтаев дал конкретные поручения министрам по улучшению условий жизни казахстанцев.

С этого времени начался поток критики в адрес премьер-министра от главы государства. В свою очередь Сагинтаев недовольство президента доносил до министров во время собраний, а 16 января 2018 года и вовсе сказал, что критика Назарбаева во время Послания народу Казахстана, была последним предупреждением. Кабинету министров даже угрожали тем, что на их места придут управленцы из Сингапура и Японии.

"Если не будете нормально работать, я всех из Сингапура и Японии приглашу вместо вас", - сказал Нурсултан Назарбаев в октябре 2018.

30 января 2019 года на расширенном заседании правительства Нурсултан Назарбаев публично сказал "Вы просто трусы, а не правительство и не министры!" и 21 февраля предложил им уйти в отставку.

За несколько дней до отставки, Бакытжан Сагинтаев поручил министерству информации и коммуникаций вести постоянный мониторинг эффективности госпрограммы "Цифровой Казахстан".

21 февраля Нурсултан Назарбаев подписал указ об отставке правительства страны, назначив Бакытжана Сагинтаева на пост государственного секретаря РК.

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