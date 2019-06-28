В семи компаниях фонда "Самрук-Қазына" были обновлены составы советов директоров

В Нур-Султане прошел десятый форум директоров Группы компаний "Самрук-Қазына".

Прошедший в столице юбилейный 10-й Форум директоров АО "Самрук-Қазына" был посвящен теме "Повышение добавленной стоимости через корпоративное управление".

Члены Советов директоров Фонда и крупных портфельных компаний обсудили вопросы повышения эффективности советов директоров, модели управлениями компаниями и особенности взаимодействия с листинговыми компаниями – изменения до и после IPO.

- Был принят ряд мер по укреплению финансовой стабильности Фонда. Долг Группы Фонда за год сократился на 1 трлн тенге, внешний долг сократился на 4 млрд долларов, объем просроченной дебиторской задолженности снизился на 80% - было 334 млн долларов, сейчас 66 млрд тенге. Все это сказалось на улучшении финансовых показателей,- отметил Ахметжан Есимов.

Глава Фонда отметил эффективное обновление программы трансформации, а также планомерную работу по улучшению корпоративного управления. Так, в 2018 году были обновлены составы советов директоров АО "НК "КазМунайГаз", АО "НК "ҚазақстанТемірЖолы", АО "Казахтелеком", АО "Казпочта", АО "НАК "Казатомпром", АО "KEGOC", АО "НГК "Тау-Кен Самрук" путем привлечения лучших экспертов, обладающих соответствующей отраслевой экспертизой и опытом работы в международных публичных компаниях.

Кроме того, в ходе Форума были презентованы четыре ключевые инициативы в области развития в рамках новой стратегии Фонда: повышение рентабельности компаний, оптимизация структуры портфеля, диверсификация доходов, корпоративное управление и устойчивое развитие.

В 2018 году Фонд достиг роста по всем ключевым стратегическим показателям и завершил год с положительным финансовым результатом. Консолидированная чистая прибыль на долю акционера по итогам 2018 года

составила 1 141 млрд тенге и превысила показатель 2017 года на 534 млрд тенге.

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