Какие происшествия, помимо трагедии в Арыси, произошли в Казахстане

Снова ДТП и гибнут дети.

В понедельник в Арыси произошел пожар и взрыв на складе с боеприпасами в Арыси. Всю неделю страну волновало, что происходит в городке. Скорее всего, вы упустили другие происшествия, Zakon.kz напомнит.

Взрыв в Арыси

Утром 24 июня в небольшом городке в Туркестанской области Арысь, начался пожар на складе с боеприпасами, которые вскоре взорвались. Погибли три человека, 409 обратились за медицинской помощью. Взрывы были еще несколько дней. В тот же день было принято решение эвакуировать всех жителей. Быстрыми темпами были установлены центры приема эвакуированных, со всей страны туда отправляли продукты питания, одежду, деньги.

Тем временем в самом Арыси пожарные тушили пожары, а саперы искали боеприпасы, которые разлетелись на территории домов. Оставалась опасность, что они могут также взорваться.

В свою очередь Президент Касым-Жомарт Токаев пообещал восстановить город. Его поделили на 17 районов, ремонтом каждого будут заниматься акимы. Кроме того, аким области Умирзак Шукеев намерен сам жить месяц в Арыси и следить и помогать в восстановлении.

27 июня на трассе близ Шымкента арысцы вышли на митинг, требуя новое жилье, земли в Шымкенте, Алматы, Нур-Султане.

28 июня в 6 утра за арысцами прибыли автобусы, город открыли. В 8 утра жители Арыса прибыли в свои дома.

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Дорожные происшествия

Несколько ДТП с грустными последствиями произошли на неделе.

25 июня в Енбекшиказахском районе Алматинской области недалеко от одной из автозаправочных станций поселка Байтерек. Неизвестный водитель на пешеходной "зебре" сбил девятилетнего мальчика, которого с травмами госпитализировали в районную больницу.

Стражи порядка выяснили, что автомашиной, скрывшейся с места дорожной аварии, оказался Chevrolet Niva, а водителем был 51-летний житель Алматы в нетрезвом состоянии.

Пострадавший ребенок переведен в одну из больниц Алматы.

В тот же день, но уже в Алматы столкнулись Toyota Rav 4 и мотоцикл. Между улицами Толе би и Гоголя перед ним неожиданно начал совершать разворот автомобиль Toyota RAV4. Не успев отреагировать на этот маневр, мотоциклист врезался в заднюю часть кузова автомашины. От удара Toyota сдвинуло в сторону, поскольку заднее колесо надломилось, машина накренилась. Мотоцикл перелетел через крышу. Водитель выпал.

Прибывшие на место сотрудники скорой медицинской помощи госпитализировали мотоциклиста в тяжелом состоянии. Также увезли в больницу и женщину, сидевшую за рулем Toyota.

Три ребенка едва не стали жертвами ДТП на трассе Алматы-Капчагай. Как рассказал водитель Audi A4, он двигался в сторону Алматы, по средней полосе. На прямом, неосвещенном участке автомагистрали, в боковое зеркало он заметил, что сзади на высокой скорости к нему приближается автомобиль, лихо маневрируя между другими машинами. Начав обгон слева, водитель автомобиля Toyota Corolla потерял управление над автомобилем, сместился на среднюю полосу и столкнулся с Audi.

Водитель Audi, не получивший травм в этом столкновении, подбежал к Toyota, и увидел груду искореженного металла, без колес. Позади на земле лежал мужчина без признаков жизни. На пассажирском сиденье находилась женщина.

На месте ДТП находился другой автомобиль, водитель которого рассказал, что ехал следом за Toyota Corolla. В ней была супружеская пара, а в его автомобиле сидят трое детей этой пары. Мужчина рассказал, что пригласил погибшего мужчину покупаться в Капчагае, и тот поехал со своими детьми. Вечером жена погибшего приехала в Капчагай, чтобы сесть за руль, однако мужчина наотрез отказался и сам решил управлять Toyota. Тогда женщина пересадила детей в авто их знакомого, а сама села к мужу.

Водитель Audi вызвал скорую. Прибывшие медики констатировали смерть мужчины, а женщину госпитализировали в ближайшую больницу.

ЧП с детьми

К сожалению, ни одна неделя не проходит без происшествия с участием детей. В Акмолинской области разбираются в причинах гибели пятиклассника. 11-летний мальчик скончался от удара током. Он схватился за оголенные провода, которые валялись возле водонапорной станции.

Виновных сейчас ищут, но пока никто не хочет отвечать за случившееся: ни электрики, ни водники, ни сельский аким. А вот смертельно опасный электрокабель после гибели Димы наконец закопали.

В Актобе 27 июня в местном водохранилище вместе с машиной утонул ребенок и двое мужчин. Машина заехала с противоположного берега от того, где находится спасательная станция. О случившемся сообщили мужчина и женщины, которым удалось спастись.

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