Очень глупо - Трамп о встрече с Путиным

Корреспонденты выкрикивали вопросы, а по окончании встречи долго отказывались покинуть зал переговоров несмотря на просьбы организаторов.

В Осаке на полях саммита "Большой двадцатки" завершилась встреча Владимира Путина и Дональда Трампа, длившаяся полтора часа, сообщает РИА Новости.

Президенты заявили, что обе стороны, а также весь мир заинтересованы в улучшении отношений.

- Они также обсудили ситуацию в Иране, Сирии, Венесуэле и Украину, — говорится в сообщении Белого дома в Twitter.

Кроме того, Путин и Трамп договорились продолжить переговоры по современной модели контроля над вооружениями.

С российской стороны во встрече принимали участие глава МИД Сергей Лавров, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, помощник Юрий Ушаков и первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

Трампа сопровождали госсекретарь Майк Помпео, помощник по нацбезопасности Джон Болтон, советник Фиона Хилл, глава Минфина Стив Мнучин, новый пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм. На встрече также присутствовали дочь президента Иванка и зять Джаред Кушнер, занимающий должность старшего советника главы государства.

Переговоры первых лиц государств прошли в комнате, где представители СМИ имели возможность вести прямую трансляцию встречи при помощи гаджетов. При этом, по словам присутствующих, иногда гул голосов журналистов перебивал разговор двух президентов. Также некоторые корреспонденты выкрикивали вопросы, а по окончании встречи долго отказывались покинуть зал переговоров несмотря на просьбы организаторов.

- Как на премии Академии. Очень глупо, — прокомментировал происходящее американский Трамп.

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