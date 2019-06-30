Стратегия на будущее. Культурно-спортивные итоги недели

Обзор за 24-30 июня.

Завершается горячий во всех смыслах месяц июнь. Событий- как хороших, так и не очень, было предостаточно. А вот последняя неделя июня в культуре и спорте была полна событиями, определяющими дальнейшее будущее на ближайшие пару лет. Подробнее в обзоре Zakon.kz.

Главным событием в мире спорта стала 134-я сессия Международного Олимпийского комитета. На ней принят ряд важных для мирового спорта решений. Во-первых, в ходе голосования стало известно, что Зимняя Олимпиада спустя 20 лет вернется в Италию

Международная ассоциация бокса AIBA официально лишена статуса признания.

Состоялись мероприятия по празднованию 125-летия Международного Олимпийского комитета в Лозанне, в которых принял участие президент НОК РК Тимур Кулибаев.

Одно из квалификационных к ближайшим летним Олимпийским играм, которые пройдут в 2020 году в Токио, станет чемпионат мира по борьбе в столице Казахстана. На этой неделе стала известна цена на билеты.



Еще одно определяющее будущее событие произошло в футзале. Алматинский футзальный "Кайрат" назван лучшим клубом Европы, а Казахстан, Испания, Россия и Португалия выставят по два клуба в Лиге чемпионов-2019/20 по футзалу



Не обошлось без достижений. Алматинская школьница выиграла престижный музыкальный конкурс "American Protégé"



На прошлой неделе в сети появились фото и видео, на которых обладательница титула второй вице-мисс USSR UK-2019, финалистка Мисс Алматы-2018 Лаура Мухтар участвует в обряде беташар и позирует в национальном свадебном наряде. Мы выяснили, кому из парней так повезло.



Секс-символ казахстанского кино уволился из московского театра, а жена Кайрата Нуртаса высказалась о молоденьких актрисах мужа. В свою очередь, народная артистка Роза Рымбаева назвала главные качества, которыми должен обладать хороший певец.



Артисты ГАТОБ отказались выходить на сцену. С прошлого года вся труппа погрязла в череде судов и разбирательств, все самое жаркое только впереди.



Тем временем, опубликован Полный состав сборной Казахстана на Универсиаду-2019. В составе сборной Казахстана нет призеров Олимпийских игр и обладателей наград мировых первенств.

На недавно прошедшем в Лондоне британском кинофестивале Romford Film Festival на площадке Eurasian Creative Guild Film Festival приняли участие сразу три казахстанских фильма: классика казахского и советского кино "Меня зовут Кожа" Абдуллы Карсакбаева и "Девушка и море" Азиза Заирова, которые сняты на киностудии "Казахфильм", а также "Финансист" Елены Лисасиной (не является проектом АО "Казахфильм"). Пока мы все радовались этому событию, к сожалению, один из создателей рок-н-ролла скончался на 101 году жизни. Дейв Бартоломью умер в больнице в Новом Орлеане в штате Луизиана.

Димаш Кудайберген выступит на Новой волне в России и успел субботним вечером порадовать жителей и гостей столицы сольным концертом.

Призыв алматинца "услышали" - на Мисс Англия запретили макияж и фотошоп, а казахстанским теннисисткам упростили попадание в финал Кубка федерации

Ну и в завершении последнего июньского обзора расскажем о том, как Канат Ислам, Мадияр Ашкеев, Абылайхан Хусаинов провели открытую тренировку в Алматы.

Впереди июль, самый интересный и манящий летний месяц. Надеемся, со своим будущим вы уже определились, и отдохнете этим летом на славу!

Альберт Ахметов

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