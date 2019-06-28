Президент Казахстана принял верительные грамоты у глав дипмиссий

Касым-Жомарт Токаев поздравил всех послов с официальным началом дипломатической миссии в Казахстане.

В Акорде Глава государства принял верительные грамоты у Чрезвычайного и Полномочного Посла Королевства Таиланд Расса Джаличандры, Чрезвычайного и Полномочного Посла Иорданского Хашимитского Королевства Юсефа Абдельгани, Чрезвычайного и Полномочного Посла Боливарианской Республики Венесуэла Энрике Антонио Акунья Мендозы, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Касым-Жомарт Токаев поздравил всех послов с официальным началом дипломатической миссии в Казахстане и пожелал им успехов в деле дальнейшего укрепления межгосударственных отношений.

В ходе встречи с Рассом Джаличандрой Президент приветствовал успешное проведение выборов в Таиланде и избрание нового Премьер-министра страны.

- Казахстан и Таиланд успешно развивают дружественные отношения во многих сферах, в том числе в политической, экономической и культурной. Хотелось бы отметить, что Таиланд посещает много наших туристов, ваша страна является одним из любимых мест отдыха казахстанцев. Уверен, что вы будете способствовать дальнейшему развитию взаимоотношений наших стран, - сказал Глава государства.

В ходе беседы с Юсефом Абдельгани Касым-Жомарт Токаев отметил высокий уровень взаимодействия Казахстана и Иордании.

- Наши страны имеют очень теплые отношения, большой вклад в развитие которых внес Король Абдалла II. Сегодня наше двустороннее сотрудничество успешно развивается на основе взаимной дружбы и доверия, - подчеркнул Президент Казахстана.

На встрече с Энрике Мендозой Глава государства выразил уверенность в дальнейшем укреплении взаимных связей и пожелал успехов в дипломатической работе.

- Господин Посол, хотел бы выразить вам свои поздравления. Это очень важная церемония вручения верительных грамот для обеих сторон, поскольку вы первый Чрезвычайный и Полномочный Посол Венесуэлы в Казахстане. Признателен вашему руководству за решение учредить посольство в нашей стране и направить вас во главе дипломатической миссии, - отметил Касым-Жомарт Токаев.

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