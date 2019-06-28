Президент сменил казахстанских послов в Кувейте и Пакистане

Указы опубликованы на на официальном сайте президента.

Указами Главы государства назначены послы Республики Казахстан в Кувейте и Пакистане, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Указами Главы государства назначены:

Ембердиев Даулет Тазабекович Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Государстве Кувейт;

Рахметуллин Акан Акасович Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Исламской Республике Пакистан.

Кроме того, Указами Президента РК освобождены: Абдраманов Алмас Шамшиденович от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Государстве Кувейт; Садыков Барлыбай Каримович от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Исламской Республике Пакистан, от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Народной Республике Бангладеш по совместительству в связи с переходом на другую работу.

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