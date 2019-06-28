Как это было? Доцент Атырауского университета приняла роды, убегая от взрывов в Арыси

Когда произошел взрыв, преподаватели были в школе, через некоторое время жители в суматохе начали покидать город.

Сотрудники МОН РК помогли беременной женщине, у которой начались схватки. Роженицу они встретили, когда вместе со всеми жителями Арыси покидали город. Увидев на дороге рожавшую женщину, они не оставили ее, а помогли добраться до ближайшего места, где была хоть какая-то возможность остановиться и принять роды, сообщает Zakon.kz.

В итоге все прошло благополучно, и женщина родила девочку. Среди тех, кто оказал помощь роженице - доцент Атырауского университета нефти и газа Балбопе Утенова.

- На базе школы №1 города Арысь располагался пункт сдачи Единого национального тестирования. Всего там прошли два потока: первый - 21 июня и второй - 23 июня. После каждого потока проходила процедура апелляции. 24 июня члены комиссии из 12 человек готовились к апелляции. С утра прогремели первые взрывы, и людей в экстренном порядке начали вывозить из города, - рассказывает Балбопе Утенова.

Когда произошел взрыв, преподаватели были в школе, через некоторое время жители в суматохе начали покидать город.

- Мы плохо знали город, не знали, куда бежать. На выезде были машины, они забирали детей и взрослых. Шли пешком, пока не остановился молодой человек, который подвез нас до ближайшего села. Там мы и увидели молодую беременную женщину. Она с акушером тоже ждала транспорт. Вместе доехали до 41-го села, остановились в первом же доме у незнакомых людей. Хотелось высказать благодарность этой семье. Хозяйка выделила комнату, принесла постельное чистое белье, воду, пеленки. Мы, как могли, помогали. Ребенок был крупный, но благодаря опыту акушерки, все прошло хорошо. Родила девочку. Хозяева ей обеспечили все условия, и до приезда "скорой" оказывали всю необходимую помощь, - отметила Балбопе Утенова.

После благополучного рождения ребенка связались с родственниками женщины – супругом и свекровью. У Кенже, так зовут молодую маму, это ее второй ребенок.

- Когда общались с молодой мамой, она сказала, что если бы родился мальчик то, непременно, назвала бы в честь водителя, который оказал помощь в сложной ситуации. Но родилась девочка и ее назвали Камилой в честь матери водителя, который ее благополучно довез. Я разрезала пуповину. У меня у самой две дочки. И этот ребенок тоже стал для меня родным. Буду поддерживать с ней связь, следить за ее судьбой. Несколько раз общались с молодой мамой, у них все хорошо, - подчеркнула Балбопе Утенова.

Она не считает себя героиней, но не каждый в такие экстренные ситуации может собраться и оказать необходимую помощь. Балбопе Утенову принял аким Атырауской области и поблагодарил за материнский героизм.

Ранее Балбопе Утенову и двух ее коллег - Жанат Нуржуманову и Шайзы Доскееву - принял министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов. За проявленную отвагу и помощь они были поощрены благодарностью от министерства.

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