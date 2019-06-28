Аскар Мамин представил нового акима Алматы

В Алматы Глава Правительства РК провел встречу с активом города.

По поручению Президента РК Касым-Жомарта Токаева Премьер-Министр РК Аскар Мамин с рабочей поездкой посетил Алматы, в ходе которой принял участие во внеочередном заседании маслихата города, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра РК.

Аскар Мамин зачитал депутатам маслихата письмо Главы государства РК о предложении назначить на должность акима города Бакытжана Сагинтаева. Депутаты единогласно одобрили выдвинутую кандидатуру.

В Алматы Глава Правительства РК провел встречу с активом города.

Премьер-министр РК Аскар Мамин поблагодарил Бауыржана Байбека за значительный вклад в развитие города, внесенный за четыре года работы в должности акима.

- Под руководством Бауыржана Байбека в городе Алматы были реализованы значительные социально-экономические, инфраструктурные реформы, проекты в сфере туризма. Благодаря этому развитию города был дан серьезный импульс, — подчеркнул Аскар Мамин, отметив положительную динамику по основным отраслям экономики.

В ходе представления нового акима мегаполиса Аскар Мамин подчеркнул большой опыт работы Бакытжана Сагинтаева на ответственных руководящих должностях.

- Бахытжан Абдирович – руководитель с огромным опытом. В должностях руководителя Администрации Президента РК, Государственного секретаря РК, Премьер-Министра РК, Первого заместителя Премьер-Министра РК внес огромный вклад в развитие нашей страны, — сказал Аскар Мамин.

Бакытжан Сагинтаев также работал первым заместителем председателя партии "Нұр Отан", акимом Павлодарской области, министром экономического развития и торговли РК.

Глава Правительства РК отметил, что перед руководством Алматы Президентом РК поставлены важные задачи. Алматы является крупнейшим деловым, финансовым, инновационным и инвестиционным, а также образовательным и культурным центром страны. Алматы обеспечивает пятую часть валового внутреннего продукта страны.

- Необходимо сосредоточиться на улучшении социальных условий и качества жизни населения. Важно обеспечить дальнейшее развитие экономики города и модернизацию инфраструктуры, — подчеркнул Аскар Мамин, выразив уверенность, что новый аким выполнит стратегические задачи, поставленные Первым Президентом РК – Елбасы Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым по развитию города Алматы и решит конкретные поручения, данные Главой государства Касым-Жомартом Токаевым в ходе недавнего рабочего визита в Алматы.

28 июня акимом Алматы был назначен Бакытжан Сагинтаев

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