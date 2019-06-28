Решили провести отпуск за пределами Казахстана?! Как не испортить отдых?

Пособие для туристов.

Потрепанные нервы, зря потраченное время, потерянные деньги, а иногда и здоровье. Вместо снимков шикарных видов курортов в итоге одно лишь разочарование.

Сезон отпусков только начался, а неготовность авиаперевозчиков и туроператоров уже создает проблемы отечественным туристам. Совсем недавно 200 человек в столичном аэропорту оказались заложниками технических неполадок. Вместо комфортного отдыха на одном из самых популярных курортов мира они получили более 14 часов обещаний о том, что вот-вот должны вылететь в место назначения.

Этим туристам еще повезло, потому как хотя и с опозданием, но добрать до места отдыха им удалось. Но бывают и иные ситуации.

- Очень много агентств, которые только открылись. Бывает такое, что человек пришел в офис, а агент не может пару слов связать. Элементарно не может предложить какой-либо отель, потому что он не владеет о нем информацией. Случается, что такие новички забывают трансферт предоставить... Турист должен сам все вопросы задать. Будет ли у него трансфер из аэропорта в отель и обратно, есть ли страховка в тур-пакете. Все моменты нужно сразу уточнить, как пришел в турагентство, - говорит директор туристического агентства Наталья Огай.

А открывается сейчас много турагентств. Они открываются чуть ли не каждый день. Кто-то открывается, а кто-то закрывается. Почему? Да, потому что для открытия такой конторы не требуется лицензия. Лицензия требуется только для туроператора, поэтому их значительно меньше.

Не каждый человек сразу уловит разницу между этими терминами. Так в чем же разница между ними? Турагентства продает туры физлицам, то есть туристам. Над ними стоят туроператоры, которые формируют туры.

- С начала лета в столице уже было три случая, когда клиенты остались недовольны путевками на отдых. Люди приходят, жалуются. Мы у них спрашиваем, почему же вы туда пошли. Отвечают, что там было гораздо дешевле", - рассказывает Председатель Фонда "ТУРИСТІК ҚАМҚОР" Инна Рей.

Подводные камни для путешественников. Как не попасться на хитрые уловки? И как не стать заложником ситуации в чужой стране? Разбиралась корреспондент Первого канала Евразия Светлана Пенькова. Смотрите в программе Аналитика в воскресенье, 30 июня в 20.00.

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