Вышел сборник сольных альбомов Батырхана Шукенова

В сборник вошел последний и новый для слушателей альбом "Осень", работу над которым артист вел в последний год жизни.

В Алматы презентовали подарочное коллекционное издание всех сольных альбомов Батыра. В сборник вошли два концерта, девять музыкальных дисков и неизданные ранее песни, сообщает Zakon.kz.

Сборник выпущен Фондом имени Батырхана Шукенова при поддержке Фонда Булата Утемуратова. Дизайн упаковки разработала Студия Лебедева в Москве.

- Выход этой антологии – плод почти двухлетней работы, подводящий определенный итог творчества и жизни музыканта, - рассказывает Бауржан Шукенов, Председатель попечительского совета Фонда имени Батырхана Шукенова. - Здесь альбомы, над которыми работал он сам, живые концерты и записи, которые находились в планах, демоверсиях, и уже после ухода были аранжированы. Конечно, каждую песню из этого собрания надо слушать, петь, переживать и очень долго помнить, носить у себя в сердце. В них – неподдельная доброта и искренность, огромная любовь и уважение к слушателю.

- Альбом-сборник всех песен Батыра, любимца казахстанцев и поклонников по всему миру, очень нужен, мы все его ждали. Поэтому наш фонд с готовностью, без каких-либо сомнений поддержал его выпуск. Мы гордимся своим участием в проекте по сохранению и распространению наследия нашего великого артиста. Он рано от нас ушел, но его песни навсегда с нами, - заключил Марат Айтмагамбетов, директор Фонда Булата Утемуратова.

"Отан Ана", "Аманат", "Твои шаги", "Осторожно, милая девушка!", "Нас исцеляет любовь", "Все пройдет", "Душа" – вот неполный список альбомов с уже полюбившимися композициями, которые вошли в издание. В дополнение к музыкальным дискам, сборник содержит два DVD с записями концертов Батыра – 2006-го и 2013-го годов в Алматы. Последняя создана при участии коллег и друзей артиста из Нью-Йорка, Лондона, Риги и Москвы.

- Этот сборник – возможность отследить сольный путь: мы видим очевидные взлеты и поворотные этапы, прослеживаются попытки экспериментировать, поиск собственного звука, желание работать с разными авторами. Я надеюсь, что наше издание даст возможность оценить масштаб личности Батыра, его профессионализм и высокую планку, которую он себе задавал - комментирует Наргиз Шукенова, директор Фонда имени Батырхана Шукенова.

Как и все в творчестве Батыра, подарочное издание не обошлось без красивых символов. Так в него включен альбом "Best", идею создания которого артист хранил много лет. Альбом отражает вехи сольного творчества: певец выразил их через подборку композиций, где даже количество не случайно – 17 при сложении дает бесконечность.

Кроме того, в сборник вошел последний и новый для слушателей альбом "Осень", работу над которым артист вел в последний год жизни, в собственной студии в Москве, но так и не успел закончить. Песни записаны в тандеме с российским композитором Павлом Есениным. Обложку к альбому создал дизайнер Арыс Аренов при участии сына Батыра, Максута.

- Название альбома выбрано уже после ухода Батыра. Оно отсылает к первой песне, которую мы для него записали. Ассоциативно – это нечто ускользающее, как время года – комментирует Руслан Магомедов, сопродюсер Батыра. – Это была глубоко осмысленная работа, которая проходила очень легко. Вообще весь альбом создавался в полном взаимоонимании и синергии всех участников процесса. Получился в каком-то смысле философский рассказ.

Сейчас этот альбом в составе подарочного издания доступен в сети магазинов "Меломан" и на площадках "Яндекс.Музыка" и Apple Music. 28 июня в 19:00 также состоится показ документального фильма о Батырхане Шукенове в эфире телеканала Gakku TV и на YouTube-канале Gakku.

Выход сборника – не единственный результат сотрудничества Фонда имени Батырхана Шукенова с Фондом Булата Утемуратова. Одним из направлений совместной деятельности является поддержка молодых музыкантов, в рамках который была учреждена именная стипендия для студентов музыкальных учреждений и проведен конкурс исполнителей на духовых инструментах. Также в прошлом году был презентован нотный альбом песен Батыра на казахском языке "Сағым Дүние".

О Фонде имени Батырхана Шукенова www.batyr.foundation

Общественный фонд "Фонд имени Батырхана Шукенова" учрежден в 2015 году. В 2018 году семья музыканта взяла управление фондом на себя: Бауржан Шукенов возглавляет попечительский совет фонда, директор фонда – Наргиз Шукенова. Являясь представителем наследников певца, фонд – единственный источник официальной информации о Батырхане Шукенове.

10 апреля 2018 года Фонд Булата Утемуратова и Фонд имени Батырхана Шукенова объявили о запуске четырех совместных проектов: учреждении именной стипендии для студентов, проведении конкурса для музыкантов, выпуске нотного издания и музыкальных дисков со всеми альбомами артиста. Фонд открыт для предложений проектов, связанных с культурой и искусством, либо направленных на улучшение интеллектуальной среды города Алматы.

О Фонде Булата Утемуратова www.utemuratovfund.org

Фонд Булата Утемуратова основан в начале 2014 года. Миссия Фонда — помогать Казахстану становиться лучшим местом для жизни людей сегодня и в будущем, содействуя развитию здравоохранения, образования и культуры. Идея создания Фонда принадлежит его учредителю Булату Утемуратову, который выделил 12,5 млн долларов на программу фонда "Аутизм. мир один для всех".

Булат Утемуратов — дипломат, бизнесмен, меценат. Входит в топ казахстанского списка Forbes. Ключевой пайщик группы компаний "Верный капитал", владеет банками Форте и Касса Нова. Сфера деловых интересов покрывает финансы, телеком и медиа, гостиничный бизнес, недвижимость, природные ресурсы, транспорт и логистику, производство строительных материалов, потребительские товары и услуги. Общественная деятельность Булата Утемуратова направлена на развитие образования, поддержку спорта, продвижение культурных ценностей и содействие здравоохранению. С 2007 года является Президентом Федерации тенниса Казахстана. Активно развивает большой теннис, вложил более 65 миллионов долларов собственных средств в становление национальных сборных страны, развитие детского тенниса и строительство теннисной инфраструктуры во всех крупных городах.

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