Около 14 тысяч человек вернулись в Арысь

Для оказания помощи возвращающимся жителям города Арыс, в том числе разгрузки гуманитарной помощи задействовано 40 сотрудников КЧС, 50 военнослужащих Нацгвардии.

Началась отправка арысцев обратно в город. Первые колонны начали заезжать в восемь часов утра, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официального представителя КЧС МВД РК Нурсултана Нурахметова.

По состоянию на 18.00 час 28 июня из эвакуационных пунктов в город Арыс вывезено порядка 14 тысяч человек.

Всего на территорию города прибыло 302 автобуса и свыше семи тысяч легковых автомобилей.

В эвакуационных пунктах остаются 58 человек (в Тюлькубасском и Шардаринском районах Туркестанской области).

Для оказания помощи возвращающимся жителям города Арыс, в том числе разгрузки гуманитарной помощи задействовано 40 сотрудников КЧС, 50 военнослужащих Нацгвардии.

Спасательными подразделениями КЧС осуществлена доставка свыше 500 жителей к местам проживания.

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