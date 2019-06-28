Прокуратура Казахстана призвала соблюдать законность на митингах

Прокуратура города Нур-Султан призывает граждан и гостей столицы неукоснительно соблюдать приведенные нормы Конституции и Закона, не поддаваться на возможные провокационные призывы.

Прокуратура Нур-Султана и Алматы призвала граждан соблюдать законность при проведении мирных митингов, сообщает Zakon.kz.

- В рамках статьи 4 Закона "О порядке организации и проведения мирных собраний, митингов, шествий, пикетов и демонстраций в Республике Казахстан" (далее - Закон) местным исполнительным органом города Нур-Султан дано разрешение на проведение мирных митингов 30 июня 2019 года в ранее определенных местах, - говорится в сообщении.

В соответствии со статьей 32 Закона "О прокуратуре" в целях предупреждения правонарушений, обеспечения общественной безопасности и защиты прав граждан разъясняем следующие.

Согласно статье 34 Конституции каждый обязан соблюдать Основной закон и законодательство Республики Казахстан, уважать права, свободы, честь и достоинство других лиц.

В силу требований статьи 5 Закона организатор должен обеспечить проведение данного митинга и выступления их участников в соответствии с целями, указанными в заявлении, в определенные сроки и в определенном месте.

При этом организаторы и участники обязаны соблюдать общественный порядок, им также запрещается:

- препятствовать движению транспорта и пешеходов;

- создавать помехи для бесперебойного функционирования объектов инфраструктуры;

- устанавливать юрты, палатки, иные временные сооружения без согласования с местными исполнительными органами;

- наносить ущерб зеленым насаждениям, малым архитектурным формам;

- иметь при себе холодное, огнестрельное и иное оружие, а также специально подготовленные или приспособленные предметы, могущие быть использованными против жизни и здоровья людей, для причинения материального ущерба гражданам и собственности юридических лиц;

- вмешиваться в любой форме в деятельность представителей государственных органов, обеспечивающих общественный порядок при проведении мероприятий.

По статье 7 Закона не допускается проведение массовых мероприятий на объектах железнодорожного, водного и воздушного транспорта, у организаций, обеспечивающих обороноспособность, безопасность государства и жизнедеятельность населения (городской общественный транспорт, снабжение водой, электроэнергией, теплом и другими энергоносителями), и учреждений здравоохранения и образования.

По требованию представителя местного исполнительного органа, закрепленному в статье 8 Закона, митинги должны быть прекращены, если: не было подано заявление, состоялось решение о запрещении, нарушен порядок их проведения, а также при возникновении опасности для жизни и здоровья граждан, нарушении общественного порядка.

В случае отказа от выполнения данных законных требований по его указанию органами внутренних дел принимаются меры по их прекращению.

За нарушение приведенных норм Закона предусмотрена ответственность в соответствии с законодательством (по статье 488 Кодекса об административных правонарушениях или статье 400 Уголовного кодекса при причинении существенного ущерба).

На основании изложенного, прокуратура города Нур-Султан призывает граждан и гостей столицы неукоснительно соблюдать приведенные нормы Конституции и Закона, не поддаваться на возможные провокационные призывы и не совершать правонарушений при участии на указанных мирных митингах.

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