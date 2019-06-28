Побит температурный рекорд в истории человечества

Четыре тысячи школ закрыты во Франции из-за жары.

Французские СМИ сообщают о рекордной жаре, установившейся в стране после прихода ветра с Западной Сахары. Так, в городе Карпантра на юго-востоке Франции воздух прогрелся до 44,3 градусов, сообщает РИА Новости.

Предыдущий температурный рекорд был установлен на материковой части Франции 12 августа 2003 года, тогда температура составила 44,1 градуса в коммунах Сен-Кристоль и Конкерак.

Накануне МВД Франции сообщило, что в четырех французских департаментах установлен красный (самый высокий) уровень метеоопасности из-за жары. Еще в 76 департаментах объявлен оранжевый уровень опасности.

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп ранее в пятницу сообщил, четыре тысячи школ закрыты во Франции из-за жары. Министр образования Жан-Мишель Бланкер в начале неделе объявил о переносе экзаменов в колледжах на начало следующей недели, когда температура должна снизиться.

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